Mode hiver 2025 : cette coupe de robe flatte toutes les morphologies sans marquer le ventre, ne la zappez pas

Sur les podiums comme dans la rue cet hiver 2025, une même silhouette revient sans cesse dans les tenues les plus commentées. Pas une robe portefeuille, ni une robe empire, pourtant longtemps présentées comme miracles morpho. Cette saison, une coupe discrète a pris l’avantage, au point d’être citée comme la coupe de robe qui convient à toutes les morphologies.

Ce plébiscite colle à une attente forte : des pièces faciles à vivre, qui suivent les corps au lieu de les contraindre. Créatrice de robes de mariée sur mesure à Morières-lès-Avignon, Karolle-Anne Taillé met "l’humain au cœur de la création" et rappelle que "c’est la robe qui s’ajuste à la femme et non l’inverse", confie-t-elle à La Provence. Une phrase qui résonne largement.

Robe trapèze revisitée : la nouvelle alliée de toutes les silhouettes

Derrière cette réputation, on retrouve surtout la robe trapèze revisitée, déjà surnommée robe caméléon. Buste légèrement ajusté, épaules dégagées ou manches trois-quarts, puis volume qui s’évase dès les hanches : la coupe crée une ligne en A douce, qui ne colle pas au ventre et laisse bouger sans y penser.

Sur une morphologie en A, ce volume évasé équilibre les hanches, alors que le haut structuré met l’accent sur le buste. Les silhouettes en V apprécient l’aisance autour des cuisses, les H gagnent une illusion de taille grâce aux découpes, et les O profitent d’un tombé qui floute les rondeurs sans étouffer. Résultat : une robe qui ne fait pas de jalouses.

Une coupe inclusive, du sur-mesure aux dressings du quotidien

Le succès de cette coupe rejoint le travail de Karolle-Anne Taillé, qui rappelle que "Elles n’ont pas besoin que d’une robe, mais d’un accompagnement", explique-t-elle à La Provence. Pour les mariées qu’elle habille, elle s’insurge : terminé donc les régimes que s’imposent la plupart des futures mariées à quelques mois de leur cérémonie, "parce qu’il faut bien rentrer dans la robe". L’idée est la même en prêt-à-porter : aucune robe ne devrait demander de se transformer pour rentrer dedans.

Dans son atelier, elle confectionne des robes jusqu’à une taille infinie et pense aussi à "Celles qui portent une taille au-delà du 44 , qui sont enceintes ou dont la silhouette est susceptible d’évoluer avant le mariage sont souvent exclues des collections classiques". Pour elle, "aucun corps n’est à corriger, mais à comprendre." Cette vision irrigue la recherche de coupes fluides, capables d’accompagner les corps au fil des saisons.

Comment porter cette robe selon sa morphologie

Pour adopter la robe trapèze au quotidien, tout se joue dans les détails. Une morphologie en A gagne à choisir une longueur midi qui effleure le mollet, quand une silhouette en V sera mise en valeur par un décolleté en V doux et des manches légèrement ballons.

Les amatrices de mouvement peuvent miser sur la robe plissée, qui sculpte la silhouette ceinturée et se fait vaporeuse portée ample, à 30, 40 ou 50. Dans ce registre, une idée domine : laisser la coupe travailler pour soi.