Mode hiver : les stylistes jurent que cette couleur de robe qui flatte 100 % des teints va remplacer le noir cet hiver

En hiver, beaucoup ouvrent leur dressing sans réfléchir : pour un dîner, un apéro de Noël ou un rendez-vous pro, la main file vers la petite robe noire. Facile, rassurante, elle semble la valeur sûre par excellence. On oublie pourtant qu’elle peut assombrir le visage et marquer davantage les traits fatigués.

Or cet hiver, les vitrines, les tapis rouges et les podiums racontent une autre histoire. Des défilés de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025 aux apparitions royales, une nouvelle teinte s’impose silencieusement. Après le Royal Variety Show, la robe portée par Kate Middleton a même provoqué un bond de 231 % des recherches Google. Une couleur, un phénomène.

Pourquoi la robe bleue détrône la petite robe noire cet hiver

Cette couleur, c’est le bleu, décliné en robe bleue marine, cobalt ou céruléenne. Dans ses pages, Vogue France résume la tendance d’une formule choc : "La robe bleue s'apprête à devenir aussi incontournable que la petite robe noire. Peut-être même à la détrôner". Sur les podiums de Loewe, Dries Van Noten ou JW Anderson, les robes bleues ont illuminé la saison.

Les coloristes rappellent qu’un noir près du visage ne convient pas à tout le monde : il creuse les cernes et durcit les traits dès que le contraste naturel est moyen. Une experte en colorimétrie citée par Aufeminin insiste d’ailleurs sur ce point. A l’inverse, le site résume l’attrait des nuances azurées en une phrase : "Le bleu va à tout le monde".

Comment choisir la nuance de robe bleue qui flatte votre teint

Pour une peau très claire ou rosée, un bleu roi ou céruléen réveille instantanément le teint, surtout en version satinée. Les carnations dorées ou médium gagnent à miser sur un bleu pétrole ou un bleu nuit, profond mais moins sévère que le noir. Les peaux foncées adorent les bleus électriques, presque néon, qui font vibrer le moindre bijou.

Côté morphologie, la robe portefeuille bleue marque la taille sans mouler, idéale pour la plupart des silhouettes. La robe pull bleu marine réchauffe l’hiver avec des bottes hautes, quand la slip dress bleu cobalt, popularisée au cinéma par Michelle Pfeiffer dans Scarface, file une allure ultra-glamour sous un manteau long camel ou gris.

Adopter la robe bleue au quotidien sans renoncer à l’élégance

Pour le bureau, une robe chemise bleu marine ceinturée, portée avec un blazer écru, remplace sans effort la sempiternelle petite robe noire. En ville, la robe pull en maille bleue fonctionne avec des baskets blanches ou des bottes cavalières. Aux soirées d’hiver, Tina Kunakey ou Kate Middleton montrent qu’une longue robe bleue suffit à signer un look de fête.

Pour franchir le cap sans stress, quelques réflexes suffisent.