Moins de 4 € pour ce mètre ruban malin qui permet de tout mesurer seul : pourquoi les bricoleurs se l’arrachent

Proposé autour de 4 €, un mètre ruban de 5 m affole les rayons bricolage en France en cette fin d’hiver. Comment ce petit accessoire permet-il enfin de mesurer seul sans aide ?

Quand on bricole seul, tout se complique au moment de mesurer un mur ou un plan de travail : le ruban qui se replie, l’embout qui décroche, les doigts pincés. En cette fin d’hiver, un petit accessoire discret fait pourtant parler de lui dans les rayons outillage, grâce à un prix dérisoire.

Proposé à moins de 4 € dans certaines grandes enseignes, ce mètre ruban Dexter 5 m attire aussi bien les bricoleurs du dimanche que les rénovateurs plus aguerris. Son objectif : permettre de prendre seul des mesures longues, sans faire appel à un voisin ou à un proche. Un détail qui change beaucoup de choses.

Mesurer seul sans aide : la galère que ce mètre ruban veut faire oublier

Dans toute caisse à outils, le mètre ruban est l’instrument de base pour prendre des cotes linéaires. Pourtant, dès que la distance dépasse quelques dizaines de centimètres, le bricoleur solitaire doit jongler : tenir le boîtier, maintenir le ruban tendu, repérer la mesure, tout en évitant que la lame ne s’effondre dans le vide.

Le modèle Dexter 5 m a justement été conçu pour régler ce problème. Sa rigidité de lame permet de sortir environ 2 mètres à l’horizontale avant qu’elle ne ploie. On peut alors atteindre le milieu d’un mur, le bord d’un plafond ou l’extrémité d’un panneau sans qu’une deuxième personne ne tienne le ruban.

Les atouts techniques du mètre ruban Dexter 5 m pour bricoler vraiment seul

Premier détail malin, le crochet dit True-Zero. Ce système compense l’épaisseur métallique de l’embout selon que l’on tire le ruban ou qu’on le plaque contre une surface. Les mesures intérieures comme extérieures restent justes au millimètre, ce qui évite portes qui frottent, étagères de travers ou planches trop courtes.

Le mécanisme autobloquant renforce cette autonomie. On tire à la longueur voulue et le ruban reste figé sans garder le doigt sur un bouton, ce qui libère les mains pour tracer ou visser. Le crochet aimanté facilite l’accroche sur un montant métallique, tandis que le boîtier à revêtement soft touch offre une bonne tenue, même avec des mains poussiéreuses.

Un bon plan à moins de 4 € qui vide les rayons de bricolage

Affiché à moins de 4 €, ce mètre ruban affiche un rapport qualité prix que les habitués des rayons outillage repèrent vite. Un bon modèle de 5 mètres coûte souvent deux à trois fois plus cher pour des caractéristiques proches. Ici, l’enseigne ajoute une garantie de 2 ans, ce qui limite le risque pour un achat aussi modeste.

L’offre reste pourtant limitée : la promotion court jusqu’au 3 mars, dans la limite des stocks disponibles. Avec l’arrivée des beaux jours et les projets de rénovation qui se préparent, les quantités partent vite. Un passage en magasin permet de vérifier si ce petit accessoire peut encore rejoindre la caisse à outils avant la rupture.