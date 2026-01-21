Mon enfant n'arrive pas à s'organiser au collège

Le conseil du prof :

Rassurez-vous, ce n'est pas un cas unique. Certains mettent plus de temps que d'autres à s'adapter au collège. Il n'est pas évident de changer de cours toutes les heures, d'avoir une bonne dizaine de professeurs différents et de garder en tête ce que chacun demande.

Commencez par apaiser votre enfant et surtout ne le laissez pas face à lui-même sous prétexte qu'il fait désormais partie des grands et qu'il doit être autonome.

Affichez dans sa chambre et dans la cuisine un exemplaire de son emploi du temps ; consultez-le quotidiennement et dites-lui de faire de même, même s'il est persuadé de le connaître par coeur.

Incitez-le à bien tenir son agenda : vérifiez avec lui le programme des deux semaines prochaines pour l'aider à planifier son travail et l'encourager à s'avancer.

Faites-lui systématiquement barrer les devoirs déjà réalisés : il aura une vision plus claire de la situation. Ne tombez pas dans le piège du " je n'ai rien à faire pour demain " car même si un enseignant ne fait rien noter, il est évident dans son esprit que le cours doit être assimilé pour la fois suivante, c'est-à-dire déjà appris. Ainsi, les exercices de maths doivent être refaits et le vocabulaire d'anglais compris.Si vous travaillez, prenez un peu de temps chaque soir pour vérifier que les devoirs sont faits ; vous sentant derrière lui votre enfant se forcera à travailler.

Aidez-le à préparer son cartable pour le lendemain à l'aide de l'emploi du temps. Pour être sûr qu'il ne se trompe pas de cahier, optez pour des couleurs différentes, plus aisément reconnaissables et inscrivez l'intitulé de la matière dessus pour éviter toute confusion.

Ainsi suivi, votre enfant se sentira plus en confiance et il y a fort à parier qu'en quelques semaines, son problème d'organisation sera réglé.

Christel Champ

