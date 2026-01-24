Ne passez pas à côté de cette lampe IKEA à 25 € : les décorateurs adorent sa nouvelle version spectaculaire

Un simple point de lumière peut changer tout le mood d’une pièce : un coin banal se transforme en refuge cosy, un salon devient soudain plus chic. Au milieu de cette quête du bon éclairage, une petite boule de verre signée IKEA s’est imposée comme le secret bien gardé des pros de la déco.

Depuis des années, cette lampe fait des apparitions discrètes dans les magazines et sur les projets d’architectes d’intérieur. Aujourd’hui, elle revient avec une version encore plus désirable, qui donne à n’importe quel salon un air de boutique-hôtel, sans faire exploser le budget. Cette lampe, c’est la lampe FADO.

Pourquoi la lampe FADO IKEA fait craquer les décorateurs

FADO, dans sa version classique en verre blanc, se résume à une sphère presque parfaite de 25 cm de diamètre, posée sur un pied discret. Ce globe en verre soufflé rappelle les luminaires italiens des années 70, tout en restant très minimaliste. Les décorateurs l’utilisent comme un "joker" facile à placer, du salon scandinave à la chambre bohème.

Surtout, FADO ne se contente pas d’éclairer. La forme ronde diffuse une lumière douce, homogène, qui ne fatigue pas les yeux. On est en plein esprit slow decoration : un objet simple, pas tape-à-l’œil, qui structure l’espace et participe au bien-être, plutôt qu’un plafonnier trop cru allumé en permanence.

La nouvelle FADO en verre fumé : un effet boutique-hôtel pour 25 €

La grande nouveauté, c’est la FADO en verre fumé gris rosé, imaginée avec la designer Tekla Evelina Severin. Éteinte, elle ressemble à une sculpture : un globe sombre légèrement miroir, qui reflète le décor autour. Allumée, la lumière est filtrée, plus chaleureuse encore, avec ce côté enveloppant qui rappelle les halls de boutique-hôtel ou les bars intimistes.

Proposée autour de 24,99 € pour 25 cm (quand la version blanche tourne autour de 19,99 €), cette FADO fumée garde un prix très doux par rapport aux lampes design qu’elle évoque. Chaque globe, soufflé à la bouche, reste légèrement unique. Posée sur du bois clair, du marbre ou un meuble noir, elle donne instantanément un air plus travaillé à la pièce.

Comment adopter la lampe FADO IKEA chez vous sans vous tromper

L’idée, avec FADO, n’est pas de remplacer toute la lumière de la maison, mais de créer des îlots lumineux qui invitent à ralentir. Quelques placements suffisent pour changer l’ambiance :

Au sol, version 25 cm : posée dans un coin sombre sur un tapis épais, près d’une grande plante, elle crée un effet lounge.

: posée dans un coin sombre sur un tapis épais, près d’une grande plante, elle crée un effet lounge. Sur une pile de livres : sur une commode, la sphère devient objet de collection et attire naturellement le regard.

: sur une commode, la sphère devient objet de collection et attire naturellement le regard. En lampe de chevet dépareillée : une seule FADO fumée d’un côté du lit casse la symétrie trop sage.

: une seule FADO fumée d’un côté du lit casse la symétrie trop sage. Dans une bibliothèque : la rondeur de la lampe adoucit les lignes droites des étagères et met vos objets en valeur.

Pour obtenir ce halo cocooning, mieux vaut éviter les LED blanc froid. Les décorateurs conseillent une ampoule à filament apparent autour de 2200 K pour une lumière très chaude, presque dorée. Une ampoule LED E27 opale donnera un rendu plus laiteux, et une ampoule connectée permettra de moduler intensité et couleur selon le moment. Reste à choisir : vous l’installez d’abord dans le salon, ou dans la chambre ?