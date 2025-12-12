Noël approche : cette vaisselle IKEA vert sapin à moins de 4 € métamorphose la table et impressionne vos invités

Un dîner d’hiver, des bougies qui s’allument, les conversations démarrent… et les premiers commentaires ne portent pas sur le menu, mais sur la couleur des assiettes. Ce vert profond, entre sapin et forêt, attire tous les regards avant même la première bouchée, comme si la table sortait d’un restaurant de chef.

Derrière cet effet "waouh" se cache la gamme IKEA PELARKAKTUS, une vaisselle IKEA vert profond en grès émaillé qui transforme une table de fête pour un prix dérisoire. Une collection pensée pour les repas de Noël, mais aussi pour les brunchs et dîners du quotidien… sans jamais donner l’impression d’une vaisselle de circonstance rangée dès janvier.

IKEA PELARKAKTUS : le vert profond qui habille la table

Face aux assiettes blanches empilées dans les placards, ce vert foncé change nettement l’ambiance. Sur une nappe blanche ou en lin, les assiettes et bols créent un contraste net qui capte la lumière des bougies et fait ressortir le rouge des fruits d’hiver ou d’une sauce. Un velouté de potimarron paraît plus doré, un chapon plus généreux, et même une simple brioche prend des allures de dessert travaillé.

La ligne PELARKAKTUS joue la carte du sous-bois chic : pièces en grès émaillé brillant, bord légèrement plus sombre, formes simples et intemporelles. Ce contour foncé souligne le dessin de l’assiette ou du bol et rappelle les forêts d’hiver sans alourdir la table. Résultat, un repas improvisé peut soudain ressembler à un dîner pensé des semaines à l’avance, avec une identité visuelle très marquée.

Des assiettes à moins de 4 € qui bluffent les invités

Sur le papier, on pourrait imaginer une gamme haut de gamme. En réalité, l’assiette plate PELARKAKTUS de 26 cm est affichée à 3,99 €, l’assiette creuse de 23 cm à 3,99 € également, et le bol de 16 cm autour de 2,99 €. Composer un service complet pour plusieurs personnes reste donc très accessible, tout en donnant l’illusion d’une vaisselle de restaurant. Le tout passe au lave-vaisselle et au micro-ondes, ce qui permet d’utiliser ces pièces autant le soir de Noël qu’un mercredi ordinaire.

En parallèle, IKEA prépare pour les fêtes une collection plus spectaculaire, VINTERFINT, dessinée par Gustaf Westman. "En se jouant des codes traditionnels de Noël, cette collection aux formes généreuses et aux couleurs vives compose un univers où célébration rime avec liberté, créativité et convivialité", souligne IKEA dans un communiqué du 9 septembre cité par Boursorama et RMC Conso. Le designer revendique une "esthétique pop et généreuse" et ajoute : "J’ai eu l’opportunité de bousculer les codes traditionnels des fêtes, en y ajoutant une touche de fantaisie et d’audace". Les assiettes VINTERFINT en porcelaine sont annoncées à 29,99 €, tout comme le vase, avec une lampe de table à 9,99 €, un bougeoir à 6,99 € et un long plat à 24,99 € pour les célèbres boulettes de viande. De quoi mesurer l’écart de prix avec PELARKAKTUS, beaucoup plus abordable pour un rendu pourtant très travaillé.

Une vaisselle IKEA éco-responsable pour Noël et après

Derrière la couleur se cache aussi une fabrication pensée dans une logique d’économie circulaire. La vaisselle PELARKAKTUS est produite avec environ 65 à 70 % de matériaux recyclés issus de la propre production d’IKEA, complétés par 30 à 35 % de matières premières vierges afin de garantir la solidité au quotidien. Des pièces présentant des défauts sont broyées puis réintégrées dans la pâte de grès, ce qui donne un charme légèrement unique à chaque assiette ou bol, tout en limitant le gaspillage.

Ce vert forêt se prête autant aux grandes tablées de fin d’année qu’aux repas simples. Il se marie facilement à la slow déco de saison : couverts dorés, bois brut, lierre ou branches de pin suffisent à composer une table chaleureuse. Quelques idées rapides :