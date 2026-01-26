NOUVEAU - Je gâte mon toutou pour les fêtes !!!

1. Trois jolis petits jouets pour être dans l'ambiance de Noël ! Prix : 21 euroswww.frenchanimoshop.com

3. Pendant que nous dégusterons foie gras, huîtres et autres mets, notre petit animal de compagnie se régalera avec ces délicieuses friandises. 300 grammes de biscuits de fêtes pour son plus grand bonheur ! Prix : 4,20 euros. www.frenchanimoshop.com

5. Plus sobre mais rouge si tendance, cet autre collier. On peut y mettre l'initiale, en strass s'il-vous plaît, de notre chère petite bête ! Prix : 28 euroswww.toutouboutique.com

7. Plus léger pour la maison, ce tee-shirt du petit chien à sa maman ! Il faut avoir le chien qui va avec, on vous l'accorde !www.unchiendanslemarais.com

9. " Mon chien a de la gueule " : vêtements, accessoires, niches... Livre avec pleins d'astuces pour créer des modèles originaux pour nos dog models ! Un petit cookie au thon ?

11. C'est pas tout ça mais il lui faut son espace pour être tranquille quand il invite ses copains de jeu ! Comptez la modique somme de 485 euros pour ce charmant sofa !www.frenchanimoshop.com

13. Premier parfum pour chien ! Unisexe, il conviendra aussi bien à la Belle qu'au Clochard !Prix : 21,50 euros

2. Une pochette surprise qui ne laissera pas votre bête à poils de marbre. Prix : 18,20 euros. www.frenchanimoshop.com

4. On passe aux choses sérieuses avec ce collier double rang de perles avec barrettes incrustées de strass. Le tout présenté dans un magnifique écrin de bijouterie ! Qui a dit que Lassie n'aimait pas les bijoux ? Prix : 48 euroswww.frenchanimoshop.com

6. Pour qu'elle n'ait pas froid cet hiver, craquez pour cet adorable parka à capuche en fausse fourrure ! Les animaux sont aussi dans le vent, qu'est-ce que vous croyez ! Prix : 62 euroswww.toutouboutique.com

8. Pas question que Pépette ne prenne froid en sortant de son bain. On fonce sur ce peignoir ! Il existe aussi en rose et en bleu. A vous de voir...www.unchiendanslemarais.com

10. Originalité garantie avec cette niche très... artistique !Prix : 20 euros http://www.wanimo.fr

12. Une fois bien installé, mettez-lui ce film de Dogllywood qui est fait pour lui. Il ne descotchera pas de la télé ! Sans oublier les bonus ! Si si, c'est vrai ! Prix : 19 euroswww.wanimo.fr

14. Le must have en cette fin d'année, le gilet du Père Noël ! Mais c'est un chien le Père Noël ?

Le choix ne manque pas pour nos petites bêtes à poils ! Il y en a pour tous les goûts et les budgets ! A vous de trouver LE cadeau qui lui fera remuer la queue !

Candice L.