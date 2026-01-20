On le croyait enterré : cet accessoire centenaire revient et menace de ringardiser vos sacs souples cet hiver

On pensait cet accessoire rangé pour de bon dans les malles du grenier, avec les boîtes à chapeaux du début du XXe siècle. Pourtant, en plein hiver 2025‑2026, une petite silhouette rigide, anguleuse, presque sévère, s'affiche au bras des filles les plus stylées. Un retour qui en dit long sur notre envie de remettre un peu d'ordre dans nos tenues.

Après des années de sacs fourre‑tout souples, l'époque du confort absolu montre ses limites. "Il y avait une difficulté à lâcher l'été, à aller vers la rentrée", observe Maud Pupato, Directrice des achats luxe du Printemps, citée par Harper's Bazaar. Dinah Sultan, trend forecaster chez Peclers, note aussi que "Cette saison, on continue d'avoir les mêmes grands courants qui s'étalent et s'éternisent". De quoi ouvrir un boulevard au sac rigide.

Pourquoi le sac rigide s’impose comme accessoire star de l’hiver

Pour redonner de l'allant à une mode en manque d'énergie, les stylistes misent sur les accessoires. "Il permet de réexploiter nos vestiaires sans forcément racheter des tenues", explique Maud Pupato. "Il encourage un travail de stylisme, de détournement et de personnalisation", ajoute Dinah Sultan. Compact, droit, le sac rigide agit comme un véritable architecte : il dessine des lignes claires sur un manteau ample ou une doudoune.

Changer de sac devient un geste presque thérapeutique. En troquant le cabas mou contre un modèle coffre, on sélectionne ce qui compte vraiment et l'on gagne en allure. "Il y a une volonté d'accessoiriser, d'ornementer", souligne Maud Pupato, qui résume ce besoin d'identité par "un petit truc pour dire : je n'ai pas le même sac que tout le monde."

Un héritage centenaire, des malles de voyage au sac coffre

Le gabarit du sac rigide puise dans la bagagerie du début du XXe siècle : boîtes à chapeaux, vanity cases, mallettes de médecin, toutes pensées pour préserver la forme de leur contenu. Plus de cent ans plus tard, ces volumes reviennent par coquetterie, sous la forme de sac coffre, de doctor‑bag ou de cartable structuré.

Leur allure évoque aussitôt l'univers Old Money : cuir qui tient debout, fermoir métallique, poignée courte façon petite malle de première classe. Un sac qui ne s'affaisse pas suggère quelque chose de précieux. Avec leurs cuirs épais ou matériaux végans denses, ces modèles rigides traversent les saisons sans se déformer, loin des achats jetables.

Comment le sac rigide booste un look du quotidien

Pour éviter l'allure trop stricte, le secret reste le contraste : un sac coffre rétro avec un jean large, des baskets, un pull en maille douce. Porté à la main ou en bandoulière courte, il modernise aussitôt la silhouette. À propos d'un simple foulard, Dinah Sultan rappelle que "Que ce soit le bandana, le grand foulard, dans les cheveux, le carré Hermès noué, qu'il soit très bourgeois, ou très bohème, il est partout. Il donne une attitude un peu différente, une espèce de nonchalance, un peu intello". Le sac rigide offre le même twist, tout en nous forçant à abandonner le syndrome Mary Poppins pour ne garder que l'essentiel.