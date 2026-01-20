On voit la vie en rouge !

La sélection elleadore.com

Le petit pull en V rougeLe basic de l'hiver29,90 euroshttp://www.etam.com Veste cuir vintage pas chère49,90 euroshttp://www.promod.fr

Le must de chez must240 euros. Cacharelhttp://www.laredoute.fr

Les chaussures rouges

Elles sont devenues incontournables :- escarpins vernis, très tendances- ballerines rouges- derbies, très à la mode cet hiver- boots...Vous les porterez avec un jeans basic, un pantalon ou même une jupe. Vous pouvez vous permettre plusieurs combinaisons, tant que seules les chaussures sont rouges.

Le sac rouge

Vue les tendances big, mini ou pochette, comment le choisir ? Nous vous conseillons de rester dans le raisonnable quant à la taille. Vous risquerez vite de faire intervention premiers secours avec un gros sac. Misez sur un sac à main standard ou pourquoi pas sur une pochette rouge qui peut faire son effet pour le soir.

Et les autres...

Vous pouvez également choisir le manteau, la petite robe décontractée ou habillée, la jupe et même la ceinture...Et si vous voulez une note de rouge sans en faire trop, on vous recommande le rouge à lèvres. Très féminin et sensuel !

Avec quelles couleurs le porter ?

Foncez sur le gris pour être sûre d'être au top sans vous tromper. Ou sur le bleu marine, comme le conseillent les aficionados de la mode. Vous pouvez aussi le mettre avec du noir. Mais attention aux associations si vous ne voulez pas qu'on vous chante du Jeanne Mas à longueur de journée.