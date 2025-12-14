Oubliez les pièces totalement ouvertes : ce muret malin cartonne en 2025 pour créer des coins cocooning

Vous avez fait tomber les cloisons pour gagner en lumière, créer une grande pièce conviviale, circuler librement entre cuisine et salon. Sur le papier, tout était parfait. Puis les journées se sont enchaînées : bruit permanent, odeurs de cuisson tenaces, visioconférences au milieu des jouets, difficulté à se poser vraiment quelque part.

Avec l’hiver, l’envie de coins plus rassurants, d’un vrai cocon pour lire, travailler ou dîner au calme se fait sentir. Sans revenir à l’appartement tout cloisonné, une solution simple s’impose doucement comme la nouvelle star des intérieurs : une astuce de séparation qui cartonne partout.

Open-space à la maison : quand le rêve déco se complique

Inspirés par les lofts et les magazines, beaucoup ont abattu les murs pour créer un grand open-space. En réalité, vivre à plusieurs dans un seul volume fatigue : tout résonne, la série du soir gêne celui qui travaille, les casseroles s’invitent au coin télé, la table de salle à manger se transforme en bureau en continu. Avec le télétravail et la vie de famille, ces limites deviennent plus visibles.

En 2025, la tendance est au retour de petits havres de paix à l’intérieur même des grandes pièces. On veut une ambiance plus enveloppante pour l’hiver, sans perdre la lumière ni l’impression d’espace gagnées grâce aux travaux. Reste à trouver le bon compromis pour dessiner de vrais coins sans reconstruire des murs entiers.

La demi cloison : séparer sans cloisonner ni assombrir

C’est là qu’entre en jeu la demi cloison, aussi appelée cloison à mi-hauteur ou muret. Elle part du sol sans monter jusqu’au plafond, autour de 1 m à 1,10 m selon les exemples donnés par les spécialistes. L’air circule, la lumière aussi, le regard n’est pas bloqué. Pourtant, les fonctions se lisent immédiatement : cuisine, salon, coin repas ou bureau cessent de se mélanger visuellement.

Ce type de demi cloison s’adapte à presque toutes les configurations de pièces.

Créer une entrée dans un salon sans monter un vrai mur.

Cacher le plan de travail d’une cuisine ouverte tout en gardant le contact avec le séjour.

Isoler un coin bureau de télétravail au fond du salon.

Séparer l’espace nuit d’une chambre du dressing ou de la salle de bain.

Structurer une chambre partagée par deux enfants ou organiser une salle de bain entre douche, baignoire et WC.

Comment adopter la demi cloison sans gros travaux ni gros budget

Les exemples cités par les sites de déco montrent une grande variété de matériaux : carreaux ou plaques de plâtre, béton cellulaire, bois clair, claustras ajourés, métal peint, verre texturé façon verrière, cannes de rotin pour un esprit plus chaleureux. On trouve aussi des modèles en kit, autoportants ou amovibles, vendus en grande surface de bricolage. Une demi-cloison en bois prête à poser revient souvent à moins de 250 euros et se monte en quelques heures seulement.

Pour réussir son projet, les architectes d’intérieur recommandent de commencer par l’emplacement : tracer au sol l’alignement qui laisse passer la lumière des fenêtres, vérifier la circulation, repérer ce que l’on veut cacher (évier, plaques, écran, jouets). Vient ensuite le montage, en kit ou sur mesure, puis la mise en scène : peinture dans une teinte profonde pour réchauffer le volume, objets déco, plantes, lampe posée sur le muret. En hiver, beaucoup transforment même la demi-cloison en décor de fête avec guirlandes et branches de sapin, tout en profitant au quotidien d’un salon plus calme, d’un coin lecture préservé et d’une pièce de vie enfin structurée.