Papier peint ringardisé : ce revêtement mural 2026, ultra simple à poser, transforme un salon en un week-end

Le sapin est rangé, les guirlandes aussi, et soudain votre salon paraît étonnamment nu. En ce début 2026, beaucoup fixent le fameux pan de mur tapissé qui a tout vu, des apéros aux réunions en visio, et ressentent la même chose : ce motif tropical ou géométrique adoré en 2018 semble d’un coup bien daté.

La bonne nouvelle, c’est que le mouvement s’inverse. Le mur en papier peint recule au profit de surfaces qu’on a envie de toucher, plus faciles à vivre et surtout bien plus simples à poser. Une nouvelle tendance murale débarque, et elle peut complètement changer l’ambiance d’une pièce en un week-end.

Murs texturés : pourquoi le mur en papier peint 2026 passe derrière

Depuis dix ans, le pan de mur en papier peint a tout envahi, des magazines aux petites annonces immobilières. Résultat : un effet de déjà-vu et un côté plat qui ne suit plus l’envie de cocon chaleureux. Coller des lés, gérer les raccords, décoller sans arracher le plâtre, tout cela demande du temps et une vraie patience, surtout en appartement ancien.

Face à cette lassitude, les murs texturés prennent le relais. Enduits minéraux à la chaux ou à l’argile, peintures à effet sablé, panneaux bois cannelés, fibres naturelles ou textiles brodés créent du relief, filtrent la lumière et absorbent un peu le bruit. Les salons déco et les grandes enseignes parlent déjà d’année des matières : 2026 marque le virage du toucher plus que du motif.

Enduits, panneaux et films adhésifs : la tendance 2026 vraiment plus simple à poser

Premiers alliés de ceux qui ont peur du chantier, les films adhésifs en vinyle se collent en quelques minutes sur un mur sain, puis se retirent sans gros dégâts. Les panneaux décoratifs ou acoustiques en bois se vissent ou se clipsent, souvent en moins d’une heure pour un mur de tête de lit. Et les nouveaux enduits décoratifs prêts à l’emploi se travaillent comme une peinture un peu épaisse, en une ou deux couches seulement.

Pour les locataires : revêtements muraux autocollants et tentures textiles amovibles.

Pour les débutants : kits de panneaux ou tasseaux préassemblés, souvent sous les 150 € le projet.

Pour les motivés du week-end : enduit décoratif ou peinture à la chaux sur un seul pan de mur.

Ces solutions ont un autre atout discret : elles vieillissent bien. Un coup d’éponge sur un enduit minéral lessivable, une retouche de badigeon sur un éclat, un panneau remplacé si un coin est abîmé, on évite la reprise complète de lé comme avec le papier peint. Les finitions minérales émettent peu de COV et régulent l’humidité, ce qui séduit les familles attentives à la qualité de l’air intérieur.

Comment quitter le papier peint sans transformer le salon en chantier

L’astuce consiste à ne pas tout refaire d’un coup. On commence par une zone stratégique : tête de lit, mur derrière le canapé, entrée ou coin bureau. On retire uniquement le papier peint concerné, on rattrape grossièrement le support, puis on choisit une solution adaptée à son niveau. Films adhésifs pour tester une texture, panneaux bois pour structurer un espace, ou enduit prêt à l’emploi pour un effet nuageux très cosy. On évite le total look texturé sur quatre murs, on observe la couleur à la lumière du matin et du soir, et on garde éventuellement un reste de papier peint en petite touche, dans une niche ou en soubassement, comme clin d’œil à l’ancienne déco.