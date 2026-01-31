Pellets : cette période méconnue pour faire le plein et éviter 4 erreurs qui font exploser votre facture chaque hiver

En janvier 2026, beaucoup de foyers voient leur stock de granulés fondre alors que le poêle tourne à plein régime. Les achats de sacs s’enchaînent, la facture grimpe, et l’impression de se faire plumer s’installe, alors que les pellets sont censés rester un chauffage économique.

La différence ne vient pas tant de la marque ou du modèle de poêle que du calendrier d’achat. Quatre erreurs de timing, que presque tout le monde commet, font payer les pellets beaucoup trop cher. Comprendre quand acheter ses pellets permet d’économiser chaque année plusieurs dizaines d’euros, à condition de bousculer quelques habitudes. Et la clé se cache souvent loin de la saison de chauffe.

Quand acheter ses pellets : la zone rouge d’octobre à janvier

Première erreur de timing : acheter ses granulés entre octobre et janvier, au cœur de la saison de chauffe. Durant ces mois, presque tous les foyers commandent en même temps et la loi de l’offre et de la demande s’emballe. Les prix montent, les promotions disparaissent. En 2021, le sac de 15 kg est passé de moins de 5 € en période creuse à environ 10,90 € chez certains détaillants, plus du double pour le même produit.

Deuxième erreur : attendre la panne sèche pour commander, souvent en plein froid. Quand les stocks des fournisseurs se vident, les ruptures de stock et les délais de livraison se multiplient. Beaucoup de ménages se rabattent alors sur des marques plus chères, ou sur des achats d’appoint en grande surface, où le prix au kilo est nettement supérieur aux palettes ou au vrac. Cette urgence peut aussi imposer des frais de livraison majorés et des créneaux de passage peu pratiques, pour un budget encore alourdi.

Printemps : le créneau en or pour payer ses pellets 15 à 25 % moins cher

Quand les poêles s’éteignent au printemps, le marché change totalement de visage. Entre avril et juillet, la demande chute, mais les usines doivent continuer à produire pour rester rentables. Pour écouler les stocks et garder les entrepôts fluides, les fournisseurs cassent alors leurs tarifs, avec des baisses de l’ordre de 15 à 25 % par rapport aux pics hivernaux. Les promotions reviennent, les plannings de livraison se détendent, et l’acheteur retrouve enfin un pouvoir de négociation.

Ne pas profiter de cette fenêtre, c’est laisser filer des économies très concrètes. Pour une maison individuelle qui consomme en moyenne 2 à 3 tonnes de granulés par an, la différence entre une tonne achetée en janvier et la même en mai atteint facilement plusieurs dizaines d’euros. Sur quelques hivers, cela représente un montant élevé qui part en fumée, sans aucun gain de confort ni de qualité de combustible.

Préparer stockage et budget : l’ultime erreur qui fait rater les bons prix

Beaucoup renoncent encore à acheter au printemps faute de place ou par peur d’immobiliser une grosse somme. Pourtant, ne pas anticiper la logistique de stockage constitue la quatrième grande erreur. Un coin sec et ventilé, quelques palettes pour surélever les sacs et un accès facile suffisent en réalité à garder les pellets en bon état jusqu’à l’hiver suivant.

Une fois ce stock constitué entre avril et juillet, l’hiver devient plus simple : poêle alimenté, budget maîtrisé, plus aucune course paniquée au dernier moment.