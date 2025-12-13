Perceuse-visseuse 21V à 48 € sur Cdiscount : ce coffret complet fait vraiment hésiter avant de payer 100 € ailleurs

Quand on voit passer une perceuse-visseuse sans fil affichée à moins de 50 euros avec deux batteries et une mallette remplie d’embouts, difficile de ne pas s’arrêter sur l’offre. Sur Cdiscount, la perceuse visseuse 21V 2 batteries 108 accessoires promet de couvrir la plupart des petits travaux maison pour 48 euros environ, un tarif qui fait hésiter ceux qui regardent aussi des modèles autour de 100 euros.

Ce pack réunit un moteur 21V, deux batteries lithium-ion de 1500 mAh chacune, un mandrin sans clé de 10 mm, un éclairage LED et surtout 108 accessoires rangés dans une mallette prête à l’emploi, le tout proposé autour de 48 euros au lieu d’environ 89 euros. De quoi s’équiper sans se ruiner pour l’hiver, mais aussi une offre qui pose une vraie question de choix d’outil.

Perceuse visseuse 21V Cdiscount : moteur 21V et double batterie pour le quotidien

Le cœur du pack, c’est une perceuse visseuse 21V pas chère pensée pour le bricolage domestique. Son moteur est alimenté par deux batteries lithium-ion de 1500 mAh, livrées d’origine : pendant que l’une est en service, l’autre reste en charge, ce qui limite les interruptions en plein montage de meuble. L’outil propose deux vitesses mécaniques, lente pour le vissage et plus rapide pour le perçage, avec 25 positions de couple plus 3 modes supplémentaires.

Le couple annoncé tourne autour de 45 Nm, suffisant pour monter des meubles, poser des étagères, fixer une tringle à rideaux, percer le bois, le métal fin ou une maçonnerie légère. Le mandrin sans clé de 10 mm simplifie le changement d’accessoire, tandis que la LED éclaire directement la zone de travail. En revanche, ce niveau de puissance reste en retrait pour du gros œuvre, du béton dur ou une utilisation quotidienne sur chantier.

Perceuse visseuse 21V 108 accessoires : une mallette complète prête à l’usage

Le véritable argument de ce pack réside dans ses 108 accessoires fournis, là où beaucoup de modèles d’entrée de gamme se contentent d’une petite sélection. L’assortiment couvre les besoins courants à la maison et évite d’acheter immédiatement des embouts ou forets complémentaires. Dans la mallette, on retrouve notamment :

des embouts de vissage de formes et tailles variées ;

des forets pour le bois et le métal, adaptés aux petits perçages domestiques ;

une tige flexible pour atteindre les vis en recoin ;

des rallonges et adaptateurs pour les zones difficiles d’accès ;

des douilles et embouts additionnels pour multiplier les usages.

La combinaison mandrin sans clé et diamètre de perçage de 10 mm rend l’outil assez polyvalent pour la majorité des tâches légères à moyennes. La prise en main annoncée comme ergonomique et le gabarit compact visent autant le bricoleur débutant que celui qui a déjà l’habitude des outils sans fil. Le fait de tout regrouper dans une seule mallette limite l’encombrement et facilite le rangement en appartement.

Un prix de 48 € sur Cdiscount entre Powtools et Bosch

Sur Cdiscount, ce pack de perceuse visseuse 21V Cdiscount avec 2 batteries et 108 accessoires se place dans une zone intermédiaire. Plus bas sur l’échelle de prix, la perceuse visseuse sans fil Powtools 21V est proposée à 29,99 euros au lieu de 32,99 euros, avec 2 batteries, un embout flexible et 28 accessoires seulement, davantage dans l’esprit premier prix. A l’autre extrémité, une Bosch EasyDrill 18V avec 2 batteries, chargeur rapide, set de forets et System Box atteint 99,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Le coffret 21V avec ses 108 accessoires et ses deux batteries se positionne donc clairement entre un kit minimaliste type Powtools et un ensemble de marque comme Bosch. Il cible les nouveaux emménagés qui veulent une solution clé en main, les bricoleurs du dimanche qui prévoient étagères, meubles en kit ou petits aménagements de terrasse, mais aussi les passionnés qui possèdent déjà une perceuse plus puissante et cherchent un outil d’appoint nomade. Pour du béton dur ou des chantiers intensifs, des références plus musclées comme Bosch Professional, Makita ou Dewalt, voire des perceuses à percussion SDS, gardent néanmoins l’avantage.