Petits appartements open space : cette nouvelle façon d’aménager fait oublier le tout ouvert en quelques gestes

Dans beaucoup de villes, les jeunes actifs ont cru trouver la solution miracle avec le salon-cuisine-chambre façon loft. Un seul volume, des murs abattus, une circulation fluide : sur le papier, ce "petit appartement open space" cochait toutes les cases tendance. Puis les soirées d'hiver, les journées passées à travailler sur la table du salon et les voisins un peu bruyants ont révélé l'envers du décor. L'envie d'intimité et de coins douillets a repris le dessus.

Ce ras-le-bol du tout ouvert ne concerne pas que les logements. Dans les bureaux aussi, l'open space a montré ses limites, au point que des espaces de coworking ont réinventé le travail dans de grands appartements chaleureux à Marseille ou ailleurs. "Relax ! It’s only Business", a résumé Christophe Gauthier, responsable d'un espace de coworking, à Made in Marseille. Chez soi, le mouvement est encore plus net.

Petits appartements open space : quand le tout ouvert fatigue

Dans un petit appartement open space, tout se voit et tout s'entend. L'entrée se résume souvent à un bout de mur sans rangements, le canapé se retrouve collé à la cuisine, les odeurs de cuisson se mêlent aux dossiers de travail et aux jouets des enfants. Dans 25 ou 30 mètres carrés, le regard n'a aucun endroit où se poser. Beaucoup décrivent un intérieur pratique en théorie, mais épuisant au quotidien.

Les architectes d'intérieur observent aussi un besoin croissant de hiérarchiser les fonctions. Avoir un coin pour recevoir, un autre pour dormir, un troisième pour télétravailler, même si la surface reste identique. Le but n'est plus seulement de gagner des mètres carrés visuels, mais de ressentir des ambiances différentes sans perdre la lumière ni sacrifier la convivialité. D'où l'arrivée de solutions très ciblées pour cloisonner un petit appartement autrement.

Alcôves et estrades, la nouvelle arme anti open space

Première réponse, l'alcôve se transforme en refuge moderne. Installée dans un angle de salon ou sous la pente d'un toit, elle se tapisse de coussins enveloppants, de plaids en laine naturelle et de rideaux épais. Ce micro-espace sert tour à tour de coin lecture, de bulle pour répondre à ses mails ou de petit théâtre pour les enfants, décoré pour les fêtes. On ne rajoute pas une pièce, on dessine simplement une parenthèse intime dans la pièce de vie.

Autre solution qui revient en force, l'estrade. Quelques centimètres de surélévation suffisent à marquer une vraie zone nuit ou un bureau dans un studio. Sous la plateforme, des tiroirs ou coffres accueillent linge, dossiers ou jouets, tandis qu'au-dessus un matelas ou un tapis épais créent une scène à part. Le soir, on ferme les rideaux ou on replie la literie et le coin lit disparaît. Cette micro-architecture modifie la perception du volume sans toucher aux murs porteurs.

Cloisons vitrées et lumière : finir les petits appartements open space

Pour que ces séparations restent légères, les cloisons vitrées jouent un rôle clé. Une verrière entre entrée et salon laisse filer la lumière tout en créant un vrai sas où poser ses clés et accrocher ses manteaux. Entre cuisine et séjour, une cloison semi-ouverte évite les projections tout en gardant le contact avec les invités. Dans la journée, les rayons pâles de l'hiver circulent d'une zone à l'autre, renforcés par des lampes d'appoint, des appliques dorées et quelques guirlandes LED.

Beaucoup de collections de décoration jouent désormais cette carte du cocon modulable, avec bancs intégrés dans une alcôve, estrades prêtes à poser ou verrières faciles à installer. L'esprit slow déco apparaît nettement : moins d'objets, plus de sens et des espaces qui changent de fonction en un geste. Repenser son plan n'exige pas forcément de gros travaux ; commencer par recréer une entrée, puis un coin nuit bien délimité, suffit souvent à transformer un petit appartement en intérieur vraiment accueillant.