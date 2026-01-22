Petits mails entre amies

Tous les matins, c'est la même comédie, qu'est-ce que le miroir nous envoie comme message ? Pour que les nouvelles soient bonnes, il faut trouver sa place dans le trafic du commerce de la beauté. Ce matin-là, c'est le sujet épilation qui coince.

Lyloo :Mauvaise humeur. Tu veux que je te raconte ma folle expérience de traque au poil ?

Framboiz :Folle expérience ? Dis m'en plus, please !Lyloo :Hier, je vais chez Body Minute. Je sais pas si tu connais, c'est genre on s'occupe de ton body en une minute, parce que après il y a d'autres bodies qui s'pointent. Tu piges ?

Framboiz :Trop bien. Honnêtement, je préfère mettre un peu plus de ronds et être traitée autrement. Raconte. Je sens que c'est un pur mauvais plan.

Lyloo :J'y vais régulièrement pour me faire épiler. Hier, assied-toi, je demande une épilation demi-jambe, maillot normal svp et aisselles. Un quart d'heure plus tard, le boulot est terminé pas de temps à perdre: avec un morceau de peau arraché sur le mollet. Je lui demande si elle peut me faire un doggy bag pour le ramener chez moi et le recoller. Elle, pas le temps pour humour, mais prend quelques secondes pour m'expliquer qu'il faut pas que je m'expose au soleil. Comique de situation : je pars demain à Saint-Bart pour faire le plein de chauds rayons.

Framboiz :La vie continue, même avec un bout de mollet en moins ma biche. Mais pas pouvoir profiter du soleil. Là, c'est trop.

Lyloo :Sans oublier la cerise sur le gâteau, une épilation maillot très sexy d'un côté mais pas de l'autre ! Tu imagines le tableau ! Fini pour moi les supermarchés de l'esthétique ! Framboiz :T'as dû racheter un maillot asymétrique chez Gaultier ? Même pour une simple épilation, ça paraît bête, mais je crois qu'il vaut mieux aller dans des instituts de beauté qualifiés...genre Ella Baché par exemple. Tu connais ?

Lyloo :Oui, je connais les produits Ella Baché.

Framboiz :Oui, mais c'est pas que des produits, c'est des soins. Dans les centres Ella Baché, ils font des épilations au poil, avec des bons produits et de l'attention. Tu peux carrément aller à leur institut Rue de la Paix. L'endroit est agréable. Du coup, on dirait que ça fait moins mal ! Lyloo :Merci pour tous ces bons plans. Fini la peau arrachée et les maillots olé olé ! A moi le top pour se faire cocooner. Je dois terminer mes bagages. Je te laisse. Biz.

Framboiz :Comme dit Catherine Deneuve, " La beauté c'est un métier ". Je suis déjà en retard, comme dab. Bonnes vacances quand même ! A+++

Institut Ella Baché8, rue de la Paix75002 PARISTel. 01 42 61 67 14

Body minuteEpilation : 3,80 euros pour les abonnées pour une partie du corpsSoin du visage : de 22 à 48 euros pour les abonnées