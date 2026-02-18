Pinterest en folie : cet animal marin en déco est la surprise de 2026 et pourrait ringardiser votre salon

Fin d’hiver 2026, le motif poisson s’impose partout, de Pinterest aux salons français, en bousculant le vieux bord de mer kitsch. Matières nobles, palette océan douce et pièces à shopper promettent un intérieur plus joyeux sans transformer la maison en aquarium.

Votre salon vous semble figé alors que l’hiver 2026 touche à sa fin, sans que vous sachiez vraiment quoi changer ? Les journées rallongent, les envies de lumière reviennent, mais entre murs blancs et canapé fatigué, l’ambiance reste un peu grise.

Dans les magazines déco comme sur Pinterest, un détail revient partout : un animal marin qui quitte la salle de bain pour s’inviter au cœur du salon. Le motif poisson s’impose comme la surprise déco de l’année, loin du vieux style bord de mer bleu et blanc. Il devient graphique, sculptural, presque chic de galerie. Une révolution aquatique très douce se prépare.

Pourquoi la déco poisson est la tendance surprise de 2026

On est loin des filets de pêche et coquillages collés partout. En 2026, la déco poisson adopte des lignes épurées, pensées pour des intérieurs urbains comme champêtres. Les créateurs la déclinent en céramique émaillée, en verre recyclé, en bois flotté, en métal patiné ou en rotin. Un vase Roche Bobois d’où un poisson semble s’échapper ou un tapis carpes koï en laine deviennent de vraies pièces de design.

Cette vague colle aussi à l’esprit Fisherman aesthetic et à la dopamine decor, deux courants qui aiment les matériaux bruts et les objets ludiques. Le poisson évoque l’abondance, la fluidité, le calme ; des symboles rassurants dans un quotidien agité. Quand un bougeoir poisson en verre bleu projette des reflets aquatiques au mur, la pièce prend tout de suite une allure de cocon.

Les codes d’une déco poisson chic dans le salon

Pour éviter l’effet aquarium, tout se joue dans les proportions. Mieux vaut une pièce forte par zone de vie, puis quelques clins d’œil coordonnés. Palette recommandée : verts d’eau, bleus grisés, sable, blanc cassé, avec une pointe de terracotta ou de doré patiné. Les matières restent naturelles ou brutes : grès, bois flotté, cannage, lin lavé, laine bouclée.

Dans le salon, un tapis façon carpes koï sous la table basse et deux coussins brodés d’inspiration japonaise suffisent déjà à poser le décor. On peut ajouter un banc de poissons en déco murale poisson en métal filaire ou en rotin, léger et graphique. Sur une étagère, quelques poissons en céramique ou une bouteille poisson en verre recyclé tons sable et sauge racontent l’histoire sans en faire trop. La carafe poisson qui fait glouglou anime, elle, les dîners entre amis.

Nos coups de cœur déco poisson à shopper pièce par pièce

Côté table, la carafe poisson est la star : en verre coloré ou recyclé, elle apporte une note rétro joyeuse à l’apéritif. On l’accompagne d’un plat de service en forme de poisson ou d’un vase où la silhouette marine se devine plutôt qu’elle ne s’affiche. Sur la cheminée ou une console, un bougeoir poisson en verre bleu ou quelques statuettes en grès créent un petit théâtre aquatique très apaisant.

Pour les budgets plus serrés, les textiles font merveille : housses de coussin brodées, torchons poisson en cuisine, tapis carpes koï près du lit, fauteuil de jardin style French Riviera avec assise imprimée. Une affiche minimaliste représentant un banc de poissons au-dessus du canapé ou du lit termine l’histoire. De quoi transformer l’atmosphère en un week-end, sans toucher aux murs ni au mobilier de base.