Plinthes : en 2026, les architectes d’intérieur les abandonnent pour ce détail de luxe qui fait flotter vos murs

Une fois le sapin remisé et les guirlandes repliées, beaucoup découvrent la même chose en ce début 2026 : malgré les coussins et le grand ménage, le salon paraît encore chargé. Le regard accroche encore au niveau du sol, sur cette bande qui fait le tour de la pièce.

Cette bande, ce sont les plinthes. Jugées pendant des années comme une évidence, elles commencent à perdre du terrain face aux envies d’intérieurs épurés. En 2026, les architectes d’intérieur importent des palaces et boutiques de luxe un nouveau réflexe : au ras du sol, ils troquent la plinthe apparente pour un joint creux presque invisible. Un détail discret qui intrigue.

Pourquoi les plinthes classiques ne font plus rêver en 2026

Les plinthes classiques, souvent hautes de 7 à 10 cm, dessinent un cadre autour de la pièce. Dans un petit deux-pièces ou un couloir étroit, cette ligne casse la verticalité, tasse la hauteur sous plafond et attire le regard vers le bas alors que l’on cherche aujourd’hui des volumes qui respirent.

Et puis il y a le quotidien : ces rebords deviennent vite des aimants à poussière et encaissent les coups d’aspirateur. Poser de belles plinthes en bois massif demande en plus une découpe minutieuse et beaucoup de main-d’œuvre. Pour la décoratrice Sofia Vrecar, pourtant, "Elle donne un support à la pièce, visuellement et réellement", a-t-elle rappelé, citée par Myhome.

Le joint creux, détail chic venu du luxe qui fait flotter les murs

Le joint creux, aussi appelé joint d’ombre, fait l’inverse : au lieu d’ajouter une épaisseur, on crée une absence. Le placo ou l’enduit s’arrête 1 à 2 cm au-dessus du sol fini, guidé par un profilé métallique en forme de Z ou de U inversé. Cette découpe nette dessine une ligne sombre qui donne l’impression que le mur flotte au-dessus du sol et agrandit visuellement la pièce.

Né dans les hôtels de luxe et les boutiques de grandes maisons de mode, ce détail s’est imposé dans les rénovations haut de gamme comme un signe de luxe discret. La mise en œuvre reste exigeante : découpes de sol impeccables, murs d’équerre, coordination serrée des corps de métier. Comptez un profilé entre 10 et 20 € le mètre linéaire, et un chantier souvent trois à cinq fois plus cher qu’avec une plinthe standard en MDF à 7 ou 8 € le mètre.

Joint creux ou plinthes : comment choisir pour votre intérieur

Avant de renoncer à toute plinthe, mieux vaut vérifier si ce geste convient à votre maison. Type de sol (parquet massif, carrelage, béton ciré), présence d’enfants ou d’animaux, murs irréguliers ou bien droits, pièces très sollicitées ou calmes : ces paramètres font la différence entre rêve d’architecte et casse-tête d’entretien.

Certains choisissent des plinthes à fleur de mur, encastrées : la base reste protégée, sans rebord attrape-poussière. D’autres réservent le choix joint creux plinthes au salon et gardent des plinthes plus robustes dans les chambres d’enfants ou les couloirs. Comme le résume Sofia Vrecar, "Une belle plinthe élève une pièce à un autre niveau". Reste à décider quel trait au ras du sol racontera votre histoire.