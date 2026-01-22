Plongez pour une thalasso maison !

Bénéficiez de ces deux principes de la thalasso à domicile :

Variété et richesse de la composition des sels marins + massage des vagues (ou du jet d'eau) sur le corps = un cocktail revitalisant pour le corps.

Plongez ensuite dans un bon bain chaud : bien être et épiderme resplendissants garantis !

Certains produits de thalassothérapie sont vendus dans le commerce et ils sont spécialement concus pour être appliqués très simplement à la maison : profitez-en !

De plus, ces produits pour le visage, le corps et les cheveux possèdent des vertus relaxantes idéales pour détendre l'esprit, le temps d'une pause salle de bain !Commencez votre séance de thalasso avec un bon gommage. Vous éliminerez ainsi l'excès de cellules mortes tout en chassant les toxines de votre organisme. Sur peau humide, sous la douche ou avant de plonger dans votre bain, appliquez votre soin par petits mouvements circulaires, des pieds vers le décolleté. Et bénéficiez des vertus revitalisantes des algues et du sel marin : vous vous sentirez plus tonique, et votre peau sera 100% perméable aux soins qui vont suivre ! De nombreuses espèces d'algues sont connues pour leurs propriétés drainantes et amincissantes.

Après votre gommage, appliquez une crème de ce type sur les zones touchées, en insistant sur la taille, les hanches, les fesses et les cuisses : massez jusqu'à totale absorption. Vous pouvez également envelopper ensuite votre corps dans du film plastique pour optimiser la pénétration des actifs, pendant une vingtaine de minutes, avant de retirer l'excédent de produit si nécessaire.Après votre gommage, vous pouvez aussi opter pour des applications de boues à base d'algues et autres éléments marins aux bienfaits hydratants et relaxants. Ces potions plutôt épaisses s'appliquent généreusement sur le visage et le corps : vous n'avez plus qu'à attendre que la formule sèche (vous pouvez là aussi vous envelopper dans du film plastique).

