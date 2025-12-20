Plus personne ne veut de robinet noir : ce métal chaleureux envahit les rénovations chic de cuisines et salles de bain

Tout le monde ou presque a déjà craqué pour un robinet noir mat, posé comme la touche graphique ultime sur un évier ou une vasque. Sauf qu’en entrant dans la salle de bain un matin d’hiver, beaucoup ont aujourd’hui l’impression d’une pièce froide, un peu datée, malgré une déco soignée.

Cette saison automne‑hiver 2025, architectes et magazines déco s’accordent : les robinets noirs quittent la scène des rénovations haut de gamme au profit de métaux plus lumineux et chaleureux. Dans les cuisines et salles de bain chics, un nouveau nuancier de finitions prend clairement le pouvoir. Reste à savoir quelle finition fera vraiment la différence chez vous.

Pourquoi le robinet noir ne fait plus rêver en 2025

Star des cinq dernières années sur Instagram et Pinterest, le robinet noir a été copié par toutes les enseignes, des grandes chaînes aux marques de bricolage. Résultat, ce qui incarnait la modernité est devenu presque standard, au point de fatiguer l’œil et de manquer de personnalité dans les intérieurs français.

Autre revers, son entretien. Les traces de calcaire et d’eau se voient immédiatement sur le noir mat, surtout en région calcaire, et obligent à un nettoyage quasi quotidien. En plein hiver, cette finition foncée accentue aussi la sensation de pièce froide, alors que l’envie va à la douceur, au cocon et à une rénovation chic mais rassurante.

Bronze brossé, nickel champagne, acier vieilli : le trio qui remplace le noir

Dans les projets récents, le bronze brossé s’impose comme la star de l’hiver 2025/2026. Sa teinte légèrement dorée, moins brillante que le laiton poli, diffuse une lumière douce et enveloppante. Il se marie avec le bois clair, la pierre ou le marbre, marque moins les éclaboussures et se patine joliment avec le temps.

Plus discret, le nickel champagne se situe entre l’acier et un doré pâle légèrement rosé. Son effet satiné réveille une palette bleu glacier, vert sauge ou gris perle sans tomber dans le clinquant. Pour un esprit plus affirmé, l’acier vieilli apporte une patine "antiquaire" ou atelier d’artiste, idéale avec faïence blanche, terrazzo ou meubles chinés. Dans la même veine, le laiton brossé et le nickel brossé, repérés dans l’hôtellerie de luxe, gagnent aussi nos pièces d’eau.

Comment adopter ces finitions chics sans tout refaire

Pour suivre la tendance salle de bain 2025 sans erreur, mieux vaut partir de la lumière et du style existants. Une pièce orientée nord gagne en chaleur avec du bronze brossé, une ambiance zen ou slow déco s’accorde bien au nickel champagne, tandis que l’acier vieilli convient aux décors industriels ou vintage. L’idéal reste d’aligner robinetterie, poignées de meubles, luminaires et porte‑serviettes dans la même finition.

Inutile pourtant de lancer un gros chantier. Remplacer seulement le mitigeur, quelques poignées, une barre de douche ou le cadre de miroir suffit souvent à métamorphoser l’ensemble. Les collections hivernales 2025 chez Zara Home, La Redoute ou Leroy Merlin déclinent déjà ces métaux à prix accessibles. Un entretien doux, avec linge humide et savon naturel, puis un essuyage rapide des éclaboussures, permet de conserver leur éclat et cette ambiance de salle de bain d’hôtel à la maison.