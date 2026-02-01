Printemps-Eté 2007 / Haute couture / Paris / Défilé Carven

Pascal Millet fait partie de la maison Carven depuis mai 2001 et a choisi pour la collection Haute Couture printemps été 2007 le style des années 60 ainsi que le glamour des longues et majestueuses robes de soirée. Les couleurs sont estivales avec beaucoup de blanc et de rose fuschia. Les vestes courtes et rétro font référence aux sixties, lÒélégance des femmes étant à son paroxysme à cette époque selon le créateur.Musique: Amy Winehouse, Album: Back to Black, Titre: Rehab, Ref: Universal