Printemps-été 2007 / Haute Couture / Paris / Défilé Chanel

Dans un décor très salon couture : un grand tapis gris siglé du logo Chanel sur fond de rideau de même couleur, Karl Lagerfeld nous dévoile sa nouvelle collection Haute Couture pour le printemps été 2007 dans une atmosphère réchauffée par le groupe Cat Power jouant en live. Devant un parterre de stars : Vanessa Paradis, Anna Mouglalis ou encore Diane Krüger (nouvelle égérie des sacs à mains de la griffe), Lagerfeld nous fait une fois de plus la démonstration de son génie pour la Haute Couture et ne déroge pas à l'esprit de la maison. La gamme de couleurs reste classique : beige, noir ou blanc. Pour le jour, des vestes en tweed à ceintures vernies, des robes courtes sur collants opaques noirs ou encore des cabans à double boutonnage. Le soir, les robes s'allongent pour devenir des fourreaux, et les jupons en plument de cygne soulignent une démarche légère. Pour seuls accessoires, des mitaines noires ou des escarpins inspirés des années 50. En guise de maquillage, de légers voiles de tulle noir brodés de cristaux recouvrent le regard

