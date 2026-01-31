Printemps-été 2007 / Haute couture / Paris / Défilé Dior

Pour le défilé Dior Couture printemps été 2007, John Galliano, qui fête ses dix ans de création pour la maison, a choisi lÒinspiration japonaise. Les couleurs des maquillages ressemblent à celles des cerisiers en fleur. On peut admirer le travail des ateliers Dior avec un grand nombre de broderies et de magnifiques robes en pliages origami. Les couleurs sont vives et gaies : rouge, rose fuschia ou encore vert turquoise. Les geishas sont entièrement revisitées par le créateur, le tout dans un décor rappelant lÒambiance des salons ë couture û de lÒAvenue Montaigne, les fameuses chaises grises surdimensionnées de la griffe feraient presque passer les mannequins pour des lilliputiens. Contient une interview de John Galliano.Musique défilé