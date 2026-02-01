Printemps-été 2007 /Haute Couture /Paris /Défilé Dominique Sirop

Dominique Sirop joue sur le graphisme des plissés et des lignes à travers sa collection couture pour lÒété prochain. Des tenues rehaussées par lÒéclat de vrais bijoux et diamants de chez Adler. Les couleurs sont monacales, seul le rouge passion vient interrompre cette monochromie. Un défilé qui allie sophistication et simplicité, tradition et modernismeÅ. Musique défilé