Printemps-Eté 2007 / Haute Couture / Paris / Défilé Elie Saab

Le créateur Elie Saab a choisi de présenter sa collection Haute Couture printemps été 2007 comme ë une déesse perlée de lumière û, toutes les femmes étant des déesses à ses yeuxÅ Après un hiver tout or, cÒest lÒargent qui ouvre la collection. Les dentelles brodées, les strass et les drapés sont à lÒhonneur. La collection est sexy par les décolletés profonds et les hautes fentes sur les jupes des robes. Pour clore le show, une superbe robe de mariée au voile arachnéen accompagnée de ses demoiselles dÒhonneur. Musique: Défilé