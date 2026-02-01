Printemps-Eté 2007/Haute couture/Paris /Défilé Eymeric François

A 28 ans, Eymeric François nous propose une collection Haute Couture printemps été 2007 très différente de ce quÒil avait pu créer auparavant (robes à zips, à épinglesÅ). La mise en scène correspond au nom que porte la collection : ë Muse û, les mannequins étant les muses dans leur boudoir accompagnées de leurs nymphes et dÒune chanteuse pour les distraire. LÒinspiration est orientale, les matières sont transparentes. Les corsets ultra serrés contrastent avec lÒamplitude des sarouals. LÒimpressionnant corset tout or en dentelle métallisée donne à la femme un petit air de guerrièreÅ Musique défilé