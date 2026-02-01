Printemps-Eté 2007/Haute Couture/Paris/Défilé Franck Sorbier

Franck Sorbier a mis en scène sa Haute Couture au Théâtre du Palais Royal avec un décor ë drama û. Levé de rideau sur une série de tailleurs ë travaillés û aux manches pagodes, des reproductions de corps rebrodées sur des robes, une collection empreinte de mystère et très moderne dans sa réalisation. Pour le spectacle une robe en tutu blanc accompagne un joli poney du même ton ! A noter les bijoux de la célèbre maison Cartier qui apporte un éclat supplémentaire à ce défilé. Musique défilé