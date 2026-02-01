Printemps-Eté 2007/Haute Couture/Paris/ Défilé Gaultier

Apparition de vierges chez Jean-Paul Gaultier. Surgissant d'un halo de lumière c'est une succession de madones vêtues de robes dans des couleurs célestes, travaillées dans des matières très aériennes et légères. Robe entièrement imprimée vitrail ou encore somptueuse robe filet en lin blanc découpé et brodé de motifs. Pour pimenter le défilé, le créateur a choisi la sulfureuse américaine Dita Von Teese. Mannequins divinement auréolées. Un véritable petit miracle de la couture orchestré par JPG sur fond d'orgues mixés à la musique techno. Et pour clore la messe, les mannequins se succèdent accompagnées de JPG sur Like a Virgin de Madonna.