Printemps-Eté 2007/Haute couture/Paris /Défilé Maurizio Galante

Pour sa collection Haute Couture printemps été 2007, Maurizio Galante fait appel à la nature, sa grande source dÒinspiration. On peut admirer au début du défilé la beauté des robes entièrement faites dÒauthentiques dentelles des 18 et 19éme siècles. Les couleurs sont naturelles : sable, noir, blancÅ Les bijoux haute joaillerie Chopard viennent également sublimer quelques robes, et le créateur nous lÒassureÅ ce sont bien de vrais diamants !Musique: Miss Kittin, Album: I Com, Titre: ICom, Ref: Labels