Printemps-été 2007 / Haute Couture / Paris / Défilé Valentino

Valentino a choisi le blanc pour sa collection Haute Couture printemps été 2007, cette couleur l'avait rendu célèbre dans le monde entier en 1968, il fête aujourd'hui ses 45 ans de carrière. Une collection extrêmement élégante. Les robes sont sublimées par des broderies serties de pierres ou ornées de métaux précieux brillants et lumineux, ou encore par de légers volants en soie satinée. Le blanc délicat règne en maître sur le défilé mais on peut admirer une petite touche de rose tendre et de vert anis. Valentino est très fier de sa nouvelle collection, le blanc étant la preuve dÒune haute couture de qualité et du grand talent de ses ateliers. Interviews : Valentino et Inès Sastre.Musique défilé