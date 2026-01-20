Qu'est-ce que le masque de grossesse ?

Sous l'influence des hormones...

Cette hyper pigmentation constituée de "tâches" brunes ou grisâtres localisées au milieu du front, sur le menton et le pourtour de la bouche, apparaît le plus souvent lors de la seconde moitié de la grossesse (entre le quatrième et le sixième mois)."Manifestement sous dépendance hormonale, elle peut aussi survenir lors de la prise de pilules contraceptives (5 à 10% des cas) ou être isolée", précise le Dr Isabelle Vincenot, dermatologue. Elle est aussi plus fréquente chez les femmes brunes à la peau mate que chez les femmes à la peau claire.

"L'exposition solaire augmente aussi considérablement les risques de survenue d'un masque de grossesse et sa gravité"

Et du soleil...

"L'exposition solaire augmente aussi considérablement les risques de survenue d'un masque de grossesse et sa gravité" ajoute Isabelle Vincenot. C'est pourquoi "il faut absolument encourager les futures mamans à protéger leur visage avec un écran total, quotidiennement, et même en ville. En effet, l'irradiation correspondant à une belle journée claire, peut suffire à déclencher le phénomène". Enfin, bien que dans près de la moitié des cas ce masque disparaisse spontanément, on peut avoir recours à des produits dépigmentants qui permettent, le plus souvent, d'effacer ces tâches en quelques mois.

Lise Bouilly

