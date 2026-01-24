Qu'on est bien dans son bain !

Sucre effervescent pour le bain

Ces petits sucres qu'on a envie de manger mettent parfum et douceur dans votre bain. Quant aux senteurs, vous avez le choix : agrumes, poire croquante, mûre intense, vanille gourmande... A ce prix là, soyez belle à croquer tous les jours !

Des sucres à croquer Sucres effervescents pour le bain,Prix : 1 euro la pastille http://www.sephora.com Lait de bain réconfortant, Daniel Jouvance Ce lait de bain vous promet un grand moment de bonheur... Telle Cléopâtre, plongez-vous dans une eau blanche comme du lait. L'huile essentielle de Bois vous relaxe complètement et laisse une senteur délicate sur votre peau. Un véritable moment d'extase !

Un bain lacté Lait de bain réconfortant, Daniel Jouvance Sephora Prix : 7,45 euros au lieu de 15 euros sur le site http://www.danieljouvance.com Kit SPA, Club des créateurs de beauté Une petite trousse pratique à emporter en week-end. Trois produits de Natural Sea Beauty pour se faire son spa "chez soi" : des sels de bain, un gel de boue nettoyant visage et un gommage corporel. L'idéal pour se ressourcer !

Un spa à emporterKit Spa, Le club des créateurs de beautéhttp://www.ccb-paris.com/

Bain moussant Relaxant, L'Occitane

Riche en huiles essentielles (lavande, tea tree et geranium), ce bain moussant vous aidera à vous détendre après une journée stressante. Vous vous sentirez zen et apaisée.

Prix : 15,50 euros les 500 ml.

Huile de soin Jasmin, Bains du Marais

Quelques gouttes de cette huile au jasmin illumineront vos tristes journée d'hiver ! Ce cocktail d'huiles végétales d'argan, d'olive et de jojoba. C'est la promesse d'une peau douce et sensuelle. Vous pouvez également l'utiliser pour des massages ou sur vos cheveux.

Prix : 35 euros les 200 ml. Bains du Marais