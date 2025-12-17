Rappel Conso de novembre 2025 : ce boudin noir servi au comptoir à Couiza pourrait poser un risque que beaucoup sous-estiment

Un boudin noir servi à la coupe fait l’objet d’un rappel discret. Les clients d’un seul magasin sont visés.

Chaque automne relance la vigilance sur les produits frais achetés au comptoir. Cette fois, l’alerte concerne un boudin noir vendu en vrac et servi à la demande au rayon coupe. L’information est tombée début novembre et cible un point de vente unique dans l’Aude, où des portions ont été proposées au cours d’une courte fenêtre fin octobre.

Publiée le 5 novembre 2025, l’alerte Rappel Conso précise que l’article n’avait pas de marque et qu’il a été acheté exclusivement au rayon traditionnel. En cause, une bactérie bien connue des autorités sanitaires. Et pour certains consommateurs, la prudence s’impose.

Boudin noir en vrac au Carrefour Express de Couiza, qui est vraiment concerné

Le rappel vise des portions de boudin noir servies au comptoir coupe entre les 23 et 24 octobre 2025, au Carrefour Express de Couiza, dans les Corbières. Le produit ne portait pas de marque, puisque vendu en vrac, directement à la demande, au sein du magasin. Aucun autre point de vente n’est cité, ce qui circonscrit l’alerte à ce seul établissement.

Si vous avez acheté du boudin noir à la coupe dans ce magasin aux dates indiquées, vous êtes concerné. Les autres clients, y compris ceux d’enseignes voisines, ne le sont pas. Un point important, surtout quand on a acheté pour un repas familial ou pour les réserves du week-end.

La période ciblée correspond aux achats réalisés juste avant les vacances de Toussaint. Et pourtant… beaucoup conservent encore des portions au congélateur, sans penser à vérifier la provenance exacte.

Listeria monocytogenes, ce que dit l’analyse et les signes à surveiller

La raison officielle du retrait tient à la détection de Listeria monocytogenes, à un niveau inférieur à 10 UFC/g. Cette bactérie peut provoquer la listériose, une infection rare mais potentiellement sévère chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Le produit peut s’avérer risqué pour qui l’aurait consommer.

Les symptômes mentionnés par l’alerte sont clairs: fièvre, maux de tête et courbatures après ingestion. Si vous présentez ces signes, prenez l’avis d’un professionnel de santé sans tarder. Même en l’absence de symptômes, mieux vaut considérer le produit comme non consommable.

Cette contamination possible concerne uniquement les portions vendues au comptoir à Couiza pendant les deux jours indiqués. Elle ne remet pas en cause d’autres lots ou d’autres magasins de l’enseigne. Sauf que, dans le doute, les autorités préfèrent un retrait ciblé et rapide, pour casser tout risque de consommation.

Que faire maintenant, et comment obtenir le remboursement jusqu’au 23 novembre 2025

Premier geste recommandé: cessez toute consommation. Isolez le produit et vérifiez vos tickets de caisse si vous en avez conservés. L’organisme de rappel demande de rapporter l’aliment en magasin pour une prise en charge immédiate, ou de le détruire si vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous n’avez aucune démarche supplémentaire à effectuer chez vous, hormis ce retour ou cette destruction.

Un remboursement est prévu pour chaque retour en caisse. La procédure reste active jusqu’au 23 novembre 2025, ce qui laisse un délai confortable pour agir, même si vous n’êtes pas sur place cette semaine. Conservez, si possible, un élément de preuve d’achat (ticket, relevé bancaire) pour accélérer le passage en magasin.

En cas de question spécifique ou si vous avez un doute sur l’identification de votre achat, un conseiller peut vous aiguiller. Les plages d’appels ont été pensées pour couvrir les horaires d’affluence, notamment en fin de journée, quand on met enfin la main sur le sac de courses à vérifier.

Service consommateurs au 0805908070, du lundi au samedi, 9 h à 19 h, appel non surtaxé.

À noter, l’avis officiel et l’affichette d’information en magasin existent et détaillent les modalités du rappel. Ils précisent l’unicité du point de vente concerné, les dates à retenir et le motif sanitaire. En pratique, ces documents servent d’appui au personnel de caisse pour traiter votre demande rapidement.

Dernier rappel utile: ne cuisinez pas, ne réchauffez pas, ne goûtez pas la portion suspecte, même si l’odeur ou l’aspect vous semblent normaux. La marche à suivre reste simple et protectrice pour tout le foyer. Et s’il vous reste un doute, un coup de fil au service dédié permettra d’y voir clair en quelques minutes.