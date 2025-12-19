Rappel conso du 8 novembre 2025 : ce mélange de superfruits Philia en sachet 200 g fait l'objet d'un retrait, voici les détails clés à vérifier

Un paquet de fruits secs très courant revient en caisse. Les autorités alertent, les clients cherchent les bonnes références.

Le signalement est tombé au cœur de l’automne, période où les fruits secs remplissent facilement les placards. Un Rappel Conso vise un mélange de superfruits commercialisé par la marque Philia, un produit vendu en sachet 200 g et présent dans des enseignes partout en France. Les lots concernés ont circulé sur une courte fenêtre, mais large en points de vente.

La raison est double et touche directement l’étiquetage. Une possible présence de lait et une erreur sur les pourcentages des ingrédients remettent en cause la sécurité des personnes allergiques. Et là, pas question de prendre de risque.

Les sachets Philia visés et les références à vérifier

Le retrait concerne la référence 44992, un mélange de fruits secs présenté en doypack rangé dans un étui en carton. Les unités ont été vendues sur tout le territoire entre le 20 octobre et le 4 novembre 2025 via le réseau Relais Vert. Pour éviter toute confusion en rayon ou à la maison, il faut s’appuyer sur les identifiants exacts mentionnés sur l’emballage.

Code-barres 3520832640382

Lot 422025

Date de durabilité minimale 17 octobre 2026

Format sachet 200 g en doypack avec étui carton

Un point d’attention utile pour ne pas se tromper en contrôlant un placard bien rempli. Prenez le temps de comparer, même si le packaging vous paraît familier.

Un risque d’allergènes non signalés qui inquiète les consommateurs sensibles

Le problème mis en avant est la possible présence de lait et une incohérence sur les pourcentages d’ingrédients. Quand un allergène n’apparaît pas correctement sur une étiquette, la personne allergique n’a plus la bonne information pour se protéger. Et pourtant, c’est ce petit détail qui fait toute la différence pour la sécurité alimentaire à la maison.

Dans ce contexte, la recommandation est claire. Si vous êtes allergique ou si un proche l’est, ne consommez pas le produit, même si le paquet semble intact ou ouvert depuis peu. Les autorités rappellent que l’alerte concerne uniquement les références listées, ce qui évite de jeter à tords d’autres sachets de fruits secs.

Remboursement, date limite et preuve d’achat à garder

Si vous détenez un sachet concerné, cessez toute consommation. Rapportez-le au point d’achat pour prise en charge. Si le retour s’avère impossible, la consigne est de procéder à sa destruction, sans vider le contenu dans la poubelle de tri. Conservez le ticket de caisse ou toute preuve d’achat pour faciliter l’échange en comptoir, même si le paquet est déja entamé.

Un remboursement est prévu pour les clients concernés. La procédure est encadrée dans le temps et s’achève le 1er décembre 2025. Mieux vaut s’y rendre rapidement, afin d’éviter l’affluence des derniers jours et de bénéficier d’un traitement fluide au service client. Les équipes en magasin ont été informées pour accompagner la démarche.

Le bon réflexe en cas de doute, avec un numéro unique

Vous hésitez sur un code ou un lot, ou vous avez égaré l’emballage d’origine après avoir transvasé le contenu dans un bocal En cas de question, un service dédié répond au 0465250046. Préparez si possible la photo du paquet et toute information utile, cela accélère la vérification au téléphone.

Pour les consommateurs qui souhaitent des informations officielles, la fiche de rappel et l’affichette d’information sont disponibles via les canaux habituels des autorités. Cette documentation récapitule les références exactes, le motif du retrait et les consignes de retour. Utile à garder sous la main, surtout si plusieurs personnes fréquentent la même cuisine.

Au-delà de cette alerte, un dernier réflexe aide au quotidien. En magasin comme à la maison, jeter un coup d’œil aux lots et aux dates évite bien des déconvenues, surtout quand on vit avec une allergie. Une vérification qui prend quelques secondes et qui, ici, change tout.