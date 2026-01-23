Rencontrer quelqu'un sur le net ? et si j'essayais..

L'idée est fantastique : réunir en un même lieu des personnes venues d'horizons, de pays, de milieux différents ! Sans l'Internet cela n'aurait jamais été possible, des routes ne se seraient jamais croisées.

Les sites de rencontre nous vantent la possibilité de rencontrer l'âme-soeur en quelques clics... Pourquoi pas ? Il est vrai que plus le nombre de membres est important, plus les chances de rencontrer un " profil " intéressant se multiplient. Et qu'il est permis de " sélectionner " les profils qui nous plaisent selon les hobbies, le physique, le niveau d'études... !

Alors pourquoi en douter ?

Justement parce que l'embarras du choix a ses travers, le premier étant de se demander s'il n'existe pas une meilleure " fiche " sur ce site ou un autre !!Et que cette profusion de " chair fraîche " aiguise les sens de prédateur de nombreux inscrits !!

On entend souvent dire que sur ce type de site, il y a le risque de rencontrer des personnes peu recommandables... la vérité est que ces mauvaises rencontres peuvent avoir lieu indifféremment en discothèque, au restaurant, dans un bar ou au coin de la rue. On n'est jamais à l'abri.

Toutefois, on ne peut écarter le fait que le principe de l'Internet, à savoir d'être derrière un écran, permet à certaines personnalités de ne pas apparaître sous leur véritable visage... Il s'agit donc d'être prudent : des signaux visuels, oraux, ou simplement un feeling, nous permettent souvent d'obtenir des renseignements sur la personne qui nous fait face , privé de ces informations, notre jugement s'en trouve altéré, d'autant que nous ne nous basons que sur des mots écrits sur un écran d'ordinateur. Qu'en est-il de la réalité ?!

Bien sûr, le succès des sites de rencontres vient du fait que justement, la possibilité est grande de multiplier les entrevues.

Alors comment mettre toutes les chances de son côté ?

- s'assurer que l'on cherche bien la même chose : Ame-soeur ou compagnie d'un soir, attention aux mauvaises surprises !

- ne pas hésiter à se téléphoner rapidement : les précieuses informations (voix, ton, et toujours le feeling !) seront une aide précieuse pour savoir si on se sent bien " téléphoniquement " ensemble. De plus, ce n'est pas une attitude saine que de rester caché derrière son écran...

- se donner rendez-vous dans la foulée (si ce n'est pas la bonne personne, inutile de laisser traîner les choses !) et dans un lieu public, en prenant soin de donner le nom, prénom, numéro de téléphone de la personne que vous devez rencontrer, et lieu du rendez-vous à quelqu'un de votre entourage (on n'est jamais trop prudent, et cela ne coûte rien !), voire même, demander à un(e) ami(e) de téléphoner pour s'assurer que tout va bien !

- ne pas se voiler la face... Si ce n'est pas " ça " dès le départ, il y a peu de chance que cela fonctionne... Alors, hop ! On laisse tomber et on passe à quelqu'un d'autre...Après tout, les sites de rencontres sont faits pour ça, non ?

Dernier conseil : ne pas se décourager après quelques entrevues infructueuses... Un petit secret : ça marche !!!