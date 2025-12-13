Salle à manger fatiguée ? cette offre But à -50 % pour une table et 4 chaises à 199 € ne va pas durer longtemps

Relooker entièrement sa salle à manger sans flinguer le budget, cela ressemble souvent à une promesse marketing de plus. Entre l’inflation, les dépenses de fin d’année et les cadeaux, beaucoup renoncent à changer une table abîmée ou des chaises dépareillées. Et pourtant, au rayon salle à manger d’un grand magasin français, un ensemble complet a commencé à faire parler de lui. Une offre qui permet de transformer le coin repas avec un budget qui tient dans une enveloppe cadeaux.

Il s’agit de la table + 4 chaises SAVINA, un ensemble vendu chez But qui passe en ce moment de 399,99 € à 199,99 €, soit 200 € d’économies sur le ticket de caisse. Coloris noir et kaki, design contemporain, capacité pour quatre convives : tout est déjà coordonné pour un relooking express de la salle à manger ou du coin cuisine. Le plus surprenant, c’est que cette formule tout-en-un rivalise avec des budgets bien plus élevés.

Relooker sa salle à manger pour 199,99 € avec SAVINA chez But

L’offre en question repose sur un ensemble salle à manger complet : une table rectangulaire et quatre chaises assorties, pensé pour les repas du quotidien comme pour les grandes occasions. La promo actuelle affiche une remise de -50 % sur le prix de référence, avec un passage à 199,99 € jusqu’au 1er janvier 2026, dans la limite des stocks. Autrement dit, le budget couvre immédiatement quatre couverts, sans devoir acheter les chaises à part ni courir après le bon accord de couleurs.

Côté format, la table mesure 130 cm de long sur 80 cm de large pour une hauteur de 75 cm, ce qui laisse assez de place pour quatre personnes sans encombrer une petite pièce. Les chaises affichent 54,5 cm de largeur, 45 cm de profondeur et 88 cm de hauteur, un gabarit confortable pour les dos comme pour la circulation autour de la table. Ce type d’ensemble convient autant à un premier appartement qu’à un séjour familial qui a besoin d’un coup de frais rapide.

SAVINA noir et kaki : design moderne, confort et pratiques au quotidien

Visuellement, l’ensemble table 4 chaises SAVINA mise sur un duo sobre et chaleureux. Le plateau en panneaux de fibres de moyenne densité décor noir repose sur des pieds en acier peints en noir, pour une allure contemporaine qui s’accorde avec la plupart des sols clairs ou des parquets. Les chaises présentent une assise et un dossier en contreplaqué, garnis de mousse de densité 24 kg/m³ et recouverts d’un tissu 100 % polyester kaki, facile à marier avec du bois, du métal ou des touches dorées.

Au-delà du look, la fiche produit met en avant un ensemble pensé pour durer : structure en métal, plateau stable, chaises renforcées, le tout garanti deux ans et classé C sur l’échelle Habitons mieux. Les clients lui attribuent une note moyenne de 4,4/5 sur 44 avis, avec des retours qui saluent la stabilité de la table, le confort d’assise sur la durée et le bon rendu des couleurs en vrai. L’ensemble arrive en trois colis à monter soi-même, avec des outils courants, ce qui limite les frais de livraison.

Idées pour intégrer la table + 4 chaises SAVINA dans votre déco

Une fois installée, la table + 4 chaises SAVINA se prête aussi bien aux dîners de fête qu’aux petits-déjeuners pressés. Le duo noir et kaki crée instantanément une atmosphère chaleureuse, sans surcharger la pièce. Un tapis clair sous la table ou un mur peint dans une teinte beige rosé suffit souvent à adoucir l’ensemble.

Pour personnaliser sans augmenter la note, quelques accessoires bien choisis transforment cet ensemble en véritable coin repas de saison :