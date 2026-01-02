Salle de bain 2026 : ce retour du doré et du cocon beige ne plaira pas à tous, vérifiez si la vôtre est concernée

Robinetterie dorée qui brille, murs texturés, douche à l’italienne : la salle de bain que les architectes dessinent pour 2026 ne ressemble plus du tout aux pièces blanches et froides des années 2010. Elle mêle matériaux naturels, détails rétro et esprit spa, au point de devenir l’une des pièces les plus discutées de la maison.

Au cœur de ces nouvelles tendances salle de bain 2026 : la recherche de réconfort en plein hiver, avec des matières brutes, des couleurs enveloppantes et quelques touches de métal chaud. Ce mélange très affirmé transforme la salle d’eau en refuge… mais aussi en sujet de désaccord, tant il bouscule les habitudes.

Tendances salle de bain 2026 : un cocon naturel qui ne fait pas l’unanimité

Dans les projets récents, la base se veut organique : bois clair, pierre naturelle, céramique brute, carrelage à reliefs, tapis épais et serviettes en fibres naturelles structurent le quotidien. "Nous gardons la chaleur, mais nous affinons la silhouette", explique Kerrie Kelly. Elle précise que "Les accents dorés jouent maintenant avec des textures naturelles pour que la pièce se sente superposée, pas bruyante".

Les couleurs suivent cette idée de douceur : beiges chauds, gris perle, taupe, sable, argile, vert sauge ou terracotta créent des palettes feutrées proches de l’esprit spa. Beaucoup y voient un effet cocon bienvenu en plein hiver. D’autres jugent cette nouvelle salle de bain 2026 trop beige, pas assez graphique, voire peu compatible avec un intérieur très urbain.

Laiton doré et années 80 revisitées : le pari risqué de 2026

La grande surprise des tendances salle de bain 2026, c’est le retour de la robinetterie dorée inspirée des 80s. Kerrie Kelly rappelle que "Le style des années 80 était grand, lumineux et criard", puis que "Il penchait vers le maximalisme sans beaucoup de modulation, murs en miroir, laiton brillant partout, et peu de contraste ou de patine". Ayten Nadeau, elle, évoque des pièces remplies de "des détails hautement polis et ornés".

Pour Kerrie Kelly, ce retour du doré répond à un besoin sensoriel. Elle explique que "Le laiton et l'or se traduisent par 'brillant' dans une salle de bains, chaleur contre la pierre, le carrelage et les miroirs", a-t-elle expliqué à The Spruce. Elle ajoute que "Il brille magnifiquement et donne instantanément l'impression d'être collectionné, ce qui s'aligne avec le retour d'aujourd'hui aux classiques taillés et à la mode". Ayten Nadeau rappelle que "Le laiton a toujours été un moyen de confiance pour apporter chaleur et équilibre dans un espace, surtout dans les salles de bains", et qu’il aide à "créer un style superposé et accueillant qui reste sans effort".

Comment adopter la salle de bain 2026 sans la subir au quotidien

Ayten Nadeau conseille de rester mesuré dans la salle d’eau : elle rappelle que "la simplicité est la clé", et que "Des appareils à lignes épurées dans une finition en laiton non laqué ou brossé semblent intentionnels et raffinés, surtout lorsqu'ils sont associés à un minimum de détails". Kerrie Kelly invite ensuite à compléter par petites touches, "Ensuite, faites écho à la tonalité dans un miroir encadré ou du matériel petit", et "Gardez le carrelage et la pierre discrets pour que le métal chante".