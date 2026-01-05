Salle de bain 2026 : pourquoi la baignoire vit ses derniers mois et ce qui va la remplacer chez vous

Longtemps, la salle de bain a tourné autour d’une baignoire trônant au milieu de carrelages blancs, peu pratique à nettoyer et gourmande en place. En 2026, ce décor familier vacille. Entre factures d’énergie qui grimpent, rythme de vie accéléré et envie de douceur, les Français regardent cette pièce avec un œil neuf, presque comme un futur salon d’eau.

Les tendances salle de bain 2026 annoncent une vraie rupture : la baignoire classique recule, la douche ouverte gagne du terrain, les matériaux se réchauffent et la lumière devient centrale. Bois, pierre, textiles naturels et couleurs apaisantes transforment cette pièce technique en refuge intime, surtout en plein hiver. Une révolution silencieuse se prépare derrière la porte de nos salles d’eau.

Salle de bain 2026 : version spa à la maison

Les tendances 2026 font de la salle de bain un véritable espace bien-être, presque en mode spa. Bois clair, lin, pierre brute, céramique ou béton ciré installent une atmosphère naturelle et rassurante. Dans ce décor, les équipements prennent le relais : baignoire balnéo, douche avec jets massants ou mode "pluie tropicale", éclairage modulable, LED et effets lumineux composent des rituels détente sans quitter la maison.

La version minimaliste se réinvente : le blanc reste, mais les surfaces se texturent avec pierre naturelle, carreaux de grès cérame ou béton ciré pour éviter l’effet clinique. Le style Japandi mêle bois clair, formes arrondies et teintes beige, tandis que le look industriel 2026 marie effets béton, noyer, verre cannelé ou ambré et chrome brillant. Les nuances sable, lin, vert sauge ou bleu nuit suffisent à signer une salle de bain 2026.

Douche à l’italienne : la fin de la baignoire

Dans ce nouveau paysage, la douche à l’italienne devient la star. Installer un sol continu, sans seuil, entouré de panneaux vitrés donne une sensation d’espace immédiate et laisse filer chaque rayon de lumière. Pour beaucoup, le déclic passe par la suppression pure et simple de la baignoire. "J’apprécie de ne plus avoir ce bloc encombrant. On a enfin la place d’être ensemble le matin, sans se gêner", raconte un foyer cité par Astuces de grand-mère.

La douche de plain-pied rend la pièce plus accessible pour tous : jeunes enfants, seniors, parents pressés. L’espace gagne visuellement, au point que certains résument le changement par "Ma salle d’eau paraît deux fois plus grande et il y a beaucoup moins d’humidité, c’est flagrant." La douche permet de limiter sa consommation d’eau et l’entretien se réduit, avec moins de joints, moins de calcaire, surtout avec niches murales, colonnes fines, étagères suspendues et tiroirs à extraction totale.

Styles pour une salle de bain 2026

En 2026, cinq grands univers dominent. L’ambiance spa mise sur matières organiques et douche à jets. Le minimalisme texturé joue les blancs graphiques. L’industrielle version luxe réchauffe le béton par le bois foncé. Le style Japandi marie bois clair et rangements intégrés, tandis que la salle de bain rétro chic ose carrelages graphiques et couleurs années 70.