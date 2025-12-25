Salle de bain : le gris béton sera dépassé en 2026, voici la teinte optimiste qui va tout remplacer chez vous

Depuis dix ans, les intérieurs français ont juré fidélité au gris béton dans la salle de bain. Look spa d’hôtel, esprit industriel, lignes ultra épurées : tout y est passé. Mais à l’hiver 2025, beaucoup découvrent qu’une pièce entièrement grise, surtout petite ou sans fenêtre, peut vite paraître froide et un peu triste au réveil.

Les créateurs ont pris les devants. Dans les nouvelles collections, les teintes froides reculent au profit de palettes plus chaleureuses, inspirées de la nature et du bien-être. Une couleur solaire, longtemps jugée trop seventies, s’impose peu à peu comme la star de la tendance salle de bain 2026 : le jaune.

Pourquoi le gris béton fatigue nos salles de bain

Le tout gris béton a séduit par son côté minimaliste et facile à assortir. Sauf qu’en 2025, les tendances salle de bain misent sur des teintes neutres et chaleureuses, comme le beige, le sable, la crème ou le taupe, qui remplacent les blancs et gris jugés impersonnels. Ces couleurs agrandissent visuellement l’espace et reflètent mieux la lumière, un enjeu crucial dans les salles d’eau exiguës.

La salle de bain n’est plus seulement un lieu fonctionnel, elle devient un espace de détente. Les designers privilégient donc des palettes enveloppantes plutôt qu’un univers minéral uniforme. Résultat : le béton gris reste intéressant en petite touche texturée, mais le total look commence clairement à dater face à ces teintes plus douces.

Le retour du jaune, antidote à la grisaille hivernale

Fin 2025, les showrooms et le Salon Maison et Objet affichent la couleur : le jaune revient en force dans la salle de bain. Les grandes enseignes déco misent sur des gammes complètes, du jaune pastel au ocre safran et à la moutarde. Cette teinte capte la moindre lueur du jour, renvoie la lumière artificielle et crée instantanément une atmosphère plus cosy, idéale quand la lumière naturelle se fait rare.

Les études de psychologie des couleurs rappellent que le jaune stimule l’humeur et donne une impression de bien-être immédiat. Dans une petite salle de bain sombre, un pan de mur paille ou ocre, un meuble vasque moutarde ou quelques accessoires citron peuvent transformer l’ambiance, là où le gris béton accentue au contraire la sensation de froid.

Comment passer du gris béton au jaune sans tout refaire

Bonne nouvelle : nul besoin de casser votre carrelage pour adopter la couleur phare de 2026. L’idée est de garder le béton en touche d’accent et de l’entourer de nuances plus lumineuses, avec un ou deux éléments jaunes bien choisis.

Relooking express : remplacez tapis, serviettes, rideau de douche et petits rangements par des modèles jaune paille ou safran, ajoutez un miroir au cadre coloré et quelques pots en céramique pour réveiller le gris existant.

Week-end peinture : peignez un seul mur ou le meuble vasque en jaune acrylique satinée spéciale pièces humides, associez-le à des neutres chauds beige et taupe , puis conservez le béton sur le sol ou la douche pour le contraste.

, puis conservez le béton sur le sol ou la douche pour le contraste. Rénovation partielle : remplacez un pan de béton par un revêtement crème ou sable, gardez un rappel minéral en niche ou tablette, et misez sur un jaune plus soutenu derrière la vasque pour un effet signature.

Pour compléter, les matières naturelles comme le bois clair et le rotin, déjà très présentes en 2025, adoucissent le contraste entre jaune et gris. Quelques finitions métalliques en laiton ou cuivre réchauffent encore la lumière hivernale. De quoi faire évoluer une salle de bain bétonnée vers un vrai bain de soleil, parfaitement dans l’air de 2026.