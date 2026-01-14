Salon 2026 : les décorateurs haut de gamme bannissent le buffet bas pour ce meuble haut qui libère l’espace

Janvier 2026. Les guirlandes sont rangées, le grand tri est fait, pourtant le salon semble encore lourd. Le regard bute sur cette longue ligne de bois qui occupe tout un pan de mur : le buffet bas scandinave. Dans les projets des décorateurs haut de gamme, un autre meuble prend désormais sa place et change complètement la perception de l’espace.

Après plus de dix ans de règne, ce buffet très horizontal ne répond plus aux envies de légèreté ni aux mètres carrés comptés des appartements urbains. Les professionnels misent sur un meuble plus élancé, qui libère le sol et redonne de la hauteur au regard : un vaisselier réinventé, loin du bahut sombre des salles à manger d’antan.

Buffet bas scandinave : un meuble culte qui étouffe la pièce

Le buffet bas s’étire sur toute la longueur du mur tout en restant près du sol. Résultat : il "grignote une surface au sol considérable", rétrécit les zones de circulation et "écrase" les perspectives, surtout dans les pièces de vie modestes. Le mur se retrouve visuellement coupé au milieu, comme une ligne d’horizon trop basse qui tasse le volume.

Son plateau se transforme aussi en vide-poches géant. Courrier, clés, jouets des enfants, objets posés "en attendant" forment une bande chargée à hauteur de hanches. Même rangé, le salon dégage une impression de brouhaha visuel qui fatigue le regard, alors que l’on cherche justement une ambiance plus douce en ce début d’année.

Verticalité et bois clair : le nouveau réflexe des décorateurs haut de gamme

Pour répondre à cette quête d’espace, les décorateurs misent sur la verticalité. Meubler en hauteur ne "écrase pas la pièce" : cela tire l’œil vers le plafond, libère l’emprise au sol et laisse mieux circuler la lumière. Les murs respirent davantage, la pièce paraît plus grande et plus fluide, même sans pousser les cloisons.

La star qui incarne ce mouvement est le vaisselier haut vitré en bois clair. Chêne blanchi ou blond, frêne, bouleau ou hêtre captent la lumière et s’accordent aux teintes beiges et écrues très présentes en 2026. Les lignes sont droites, les montants affinés, une large part de verre allège l’ensemble. Façades vitrées ou portes ajourées en lattes verticales et cannage jouent la "transparence astucieuse" : elles protègent le contenu sans le cacher et évitent l’effet bloc massif.

Vaisselier haut vitré : bien le choisir pour remplacer le buffet bas

Passer au vaisselier demande de mesurer précisément le pan de mur libéré et l’espace autour de la table ou du canapé, afin de garder une circulation fluide. Un modèle assez étroit convient mieux aux petits salons. Un bois clair renforce la luminosité, tandis qu’un noyer plus chaud crée une atmosphère enveloppante. Verre transparent pour assumer la vitrine, verre légèrement texturé pour flouter le contenu, poignées en métal noir ou doré : chaque détail influe sur le style. Les décorateurs recommandent aussi de ne pas surcharger les étagères pour conserver cet effet aérien.

En haut, la partie vitrée accueille une sélection de céramiques artisanales, verres à pied chinés, beaux livres ou linge de table soigneusement plié. En bas, les portes pleines cachent la vaisselle du quotidien et les objets moins décoratifs, offrant un rangement généreux sans surcharger le regard. Ce meuble haut en bois de qualité s’inscrit dans un esprit de "maison de famille" et s’oppose à la fast decoration : il traverse les années, peut devenir bibliothèque dans un bureau ou rangement de linge dans une chambre, tout en racontant l’histoire de la maison.