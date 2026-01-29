Salon 2026 : plus personne ne veut de buffets en aggloméré, tous craquent pour ce bois exotique à moins de 200 €

Ce 29 janvier 2026, un détail frappe quand on regarde nos salons : les grands buffets en aggloméré blanc, omniprésents il y a encore quelques années, disparaissent peu à peu. Façades lisses, aspect standardisé, couleurs froides… beaucoup n’en veulent plus. L’envie va à des meubles qui réchauffent la pièce et racontent quelque chose.

Pourtant, obtenir cette atmosphère ne passe plus forcément par un meuble artisanal hors de prix. Un buffet au style exotique, au format très courant, s’est imposé dans les rayons avec une promesse simple : offrir l’allure d’un bois noble pour un budget autour de 200 €. Ce modèle fait déjà beaucoup parler.

Des buffets en aggloméré blanc aux meubles effet bois de manguier

Dans les enseignes, les meubles d’entrée de gamme longtemps dominés par le blanc laqué laissent place à des façades texturées. Le décor effet bois de manguier rainuré réchauffe immédiatement une pièce, en accrochant la lumière et en donnant du relief là où l’aggloméré restait plat. Ce rendu évoque les intérieurs de vacances tout en restant facile à assortir avec des murs clairs.

Autre atout fort, l’association de ce bois sombre avec des détails métalliques dorés. Des poignées en demi-lune, fines et lumineuses, suffisent à transformer un simple meuble de rangement en véritable pièce déco. En 160 cm de long, ce type de buffet tient sur un mur de salon ou de salle à manger tout en offrant une vraie surface pour la décoration.

Buffet Celian 160 cm : l’allure du bois noble pour moins de 200 €

Dans cette veine, le buffet Celian s’impose comme la star du moment. Long de 160 cm, profond de 40 cm et haut d’environ 75 cm, il aligne quatre portes rainurées derrière lesquelles se trouvent deux grandes étagères pour la vaisselle, le linge de maison ou les dossiers. Réalisé en panneaux stratifiés décor manguier, il pèse 43,3 kg et supporte jusqu’à 90 kg de charge, dont 30 kg sur le plateau, assez pour une télévision, quelques piles d’assiettes et plusieurs objets déco.

Son prix de référence tourne autour de 249,99 €, mais une remise de 20 % le fait régulièrement passer à 199,99 €, soit un vrai passage sous la barre symbolique des moins de 200 €. À titre de comparaison, un buffet de 160 cm en manguier massif s’affiche facilement à 899 €, pour un rendu visuel proche mais un investissement bien différent. Le Celian offre donc l’esthétique du bois exotique pour le tarif d’un meuble en aggloméré d’entrée de gamme.

Bien intégrer ce buffet exotique chez soi en 2026

Avant de craquer, mieux vaut mesurer le mur disponible et prévoir un passage confortable devant les 40 cm de profondeur du meuble. Ce buffet trouve facilement sa place dans un salon bohème, une salle à manger contemporaine ou même une grande entrée, associé à un miroir rond et quelques plantes. Comme il s’agit de panneaux stratifiés, on évite simplement l’eau stagnante et les chocs pour conserver longtemps son aspect bois noble.