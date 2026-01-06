Salon : ce décor mural géant qu’on adore ou qu’on déteste va s’imposer en 2026, attention au faux‑pas

On pousse la porte du salon et, d’un coup, tout l’espace bascule : un mur entier affiche un paysage géant, comme une fenêtre ouverte ailleurs. Certains ont le coup de foudre, d’autres trouvent ça trop envahissant, presque agressif. Ce qui n’était qu’un accessoire de déco devient le point focal absolu de la pièce.

En 2026, ce détail clivant porte un nom très précis : le papier peint panoramique, souvent à motifs naturels, qui transforme les murs des salons français en scènes immersives. Les grandes enseignes déco et les spécialistes de la déco murale en ont fait leur terrain de jeu préféré, au point qu’il devient difficile de lui échapper. Reste à comprendre comment ce décor géant s’est imposé.

Pourquoi le papier peint panoramique fait débat en 2026

Longtemps discret et répétitif, le papier peint se réinvente en fresque monumentale. Les tendances déco murale 2026 misent sur un décor mural unique, pensé comme un “fond d’écran” physique qui signe l’identité du salon. Effet waouh garanti à l’arrivée, impression d’espace agrandi, sensation d’évasion immédiate vers une forêt, une plage ou une montagne lointaine.

Cette audace fait pourtant peur. Beaucoup redoutent de se lasser d’une image si forte, de rendre la pièce trop chargée ou d’alourdir un petit séjour. Les locataires craignent la dépose, les traces sur les murs. Les pros rappellent alors qu’un seul pan de mur suffit, associé à des teintes neutres autour, pour profiter du spectacle sans étouffer l’espace.

Motifs nature et paysages XXL, stars des salons

En 2026, les collections misent largement sur le papier peint panoramique nature : forêts embrumées, montagnes enneigées, jungles luxuriantes, falaises méditerranéennes ou paysages brumeux aux tons minéraux. Ces scènes apportent calme et profondeur, tout en créant l’illusion d’une vue dégagée derrière le canapé. D’après des données Auramur relayées par des experts, les paysages immersifs pèsent déjà autour de 34 % des ventes de panoramiques.

Les couleurs suivent la même logique cocooning. Neutres chauds (beige, sable, moka), verts olive ou sauge, bleus profonds et touches terracotta dominent les tendances mises en avant par les marques comme Tollens. L’objectif reste le même : envelopper le salon d’une lumière douce, facile à vivre l’hiver, mais encore agréable quand les beaux jours reviennent.

Nos astuces pour oser ce décor mural chez vous

Pour limiter les risques, les décorateurs recommandent de choisir un seul mur, idéalement bien visible depuis l’entrée ou le canapé, et de laisser les autres murs respirer. Les formats standard offrent déjà un vrai impact : comptez environ 139 € pour un 150 x 240 cm, autour de 199 € pour 300 x 270 cm, jusqu’à plus de 400 € pour une grande toile textile de 400 x 270 cm.

Quelques réflexes simplifient le choix :

Privilégier des motifs aériens et lumineux dans les petits salons.

Tester échantillons et simulateurs avant de commander.

En location, viser l’intissé ou les posters XXL faciles à retirer.

Pour un sur-mesure, prévoir 60 à 120 € le m² et quelques semaines de délai.

Entre matières brutes, textiles douillets et jeux de lumière, ce détail mural que l’on adore ou que l’on déteste devient souvent la signature la plus commentée du salon.