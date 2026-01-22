Salon : ce meuble moelleux XXL qui remplace la table basse affole les stars (vous gardez encore la vôtre ?)

Avez-vous remarqué comme votre table basse fige le milieu du salon ? Plateau rectangulaire, pieds rigides, coins que l'on évite machinalement… En 2026, alors que l'hiver donne envie de plaids et de chocolat chaud, ce meuble culte commence à jurer avec nos envies de douceur et de spontanéité.

Chez les décorateurs comme dans les intérieurs de stars, la question ne se pose plus : le centre de la pièce se fait plus moelleux, plus modulable, presque lounge. A la place de la table traditionnelle, un gros ottoman tapissé s'impose peu à peu. Et ce simple échange change tout l'équilibre du salon.

Pourquoi la table basse disparaît des salons tendance

Longtemps considérée comme indispensable, la table basse montre ses limites dans les pièces de vie actuelles. Elle prend de la place, bloque la circulation et accumule magazines, jouets et télécommandes. Avec des enfants qui gambadent, ses angles pointus deviennent un vrai sujet, autant pour leurs fronts que pour vos tibias.

Les designers interrogés sur les tendances 2026 décrivent un salon moins rigide, pensé comme un cocon où l'on s'allonge, où les meubles se déplacent facilement. Le bloc central très dur, lui, casse cette sensation. Remplacer ce volume par une pièce textile assouplit immédiatement l'ambiance et libère visuellement l'espace.

Ottoman XXL : le nouveau centre du salon plébiscité par les stars

Loin du petit repose-pieds de grand-père, l'ottoman moderne se présente souvent en grand carré ou en rond généreux, recouvert de bouclette, de velours ou de lin épais. Une vraie masse textile, qui rappelle les lobby d'hôtels intimistes. Dans les home tours de célébrités, ce "pouf-table" trône déjà au milieu du salon.

Ce choix ne relève pas seulement du style. Cet énorme coussin devient repose-pieds les soirs de série, puis assise d'appoint quand les invités arrivent. Dans un petit appartement, il peut même cacher du rangement si l'on opte pour un modèle coffre. Le centre du salon devient alors souple, convivial, pensé pour bouger.

Checklist express pour troquer sa table basse contre un ottoman

Pour éviter la fausse note, quelques repères suffisent avant de remplacer votre table basse. Un ottoman se choisit comme un vrai meuble structurant, pas comme un simple accessoire posé là par hasard. Il doit dialoguer avec le canapé, laisser passer la lumière et supporter un plateau sans s'affaisser.

Hauteur : entre 40 et 45 cm, comme l'assise du canapé ou un peu moins.

Gabarit : au maximum les deux tiers de la longueur du canapé.

Circulation : laisser environ 40 cm libres tout autour pour passer.

Densité : un rembourrage ferme, pour supporter un plateau rigide.

Reste la question des matières et des finitions. Le velours côtelé, très présent en 2026, a l'avantage d'être robuste, tandis que les tissus techniques anti-taches ou le cuir se nettoient vite. Pour poser vos tasses, un grand plateau en bois, métal laitonné ou laque colorée transforme le pouf en table. Cette finition brillante, en vue dans les cuisines inspirées des seventies, "dégage de la confiance et de l'assurance", a notamment confié Shaunn Quayle, designer au sein du Britt Design Group, au magazine Livingetc. Un clin d'œil glamour qui donne à votre coin TV des airs d'intérieur de star.