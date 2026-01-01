Salon, couleurs, luminaires : ces tendances déco vont rendre votre intérieur franchement ringard dès 2026

Votre salon affiche toujours ses coussins rose poudré, son canapé en velours côtelé moutarde et ses affiches graphiques bien alignées au mur ? Il a tout d’une star d’Instagram… version 2022. À l’aube de 2026, ces codes ultra-populaires basculent déjà dans la catégorie des tendances déco ringardes 2026.

Sur les salons de janvier, le ton est donné. À Maison&Objet, le thème Past Reveals Future réhabilite les pièces de caractère, tandis que Paris Déco Off et son fil rouge l’Envers du Décor célèbrent le geste artisanal. Les stands misent sur des couleurs profondes, des matières brutes et des objets presque uniques : de quoi faire paraître très datés certains réflexes décoratifs.

Pourquoi vos objets préférés peuvent dater votre intérieur

Le rythme des réseaux sociaux a tout accéléré : en quelques saisons, le même canapé côtelé, la même étagère pastel ou le même mur beige se retrouvent partout. À force de voir les mêmes photos façon “salon Pinterest”, l’effet de nouveauté disparaît. L’overdose de beige, le faux style méditerranéen cloné, les murs lisses éclairés par une grille de spots donnent aujourd’hui une impression de copie plutôt que de personnalité.

En parallèle, les grandes tendances 2026 tirent l’ambiance vers des tons terreux profonds : rouges intenses, terracotta soutenues, bruns chocolat. L’or et les cuivrés s’invitent par petites touches raffinées, les assises adoptent des formes organiques et douces dans des textiles texturés inspirés de la couleur Cloud Dancer de Pantone. Le mélange de styles, entre Art déco réinventé et esprit Mid-Century Modern, prime sur le total look Instagram.

Les tendances déco qui vont clairement paraître ringardes en 2026

En première ligne, les pastels omniprésents finiront par dater votre pièce : murs vert d’eau, vases lilas, vaisselle rose poudré composent un décor déjà archi-vu. Même constat pour le total look beige et le faux méditerranéen copié-collé, où tout se confond dans une neutralité sans relief. Le salon surchargé façon maximalisme – accumulation de cadres, bibelots et coussins – alourdit l’espace et fige la déco. Quand en plus canapés, fauteuils et poufs se répondent en velours côtelé moutarde ou bleu canard, l’ensemble manque de légèreté, surtout dans une pièce peu lumineuse.

Autres signaux : les tapis à poils longs XXL, les motifs géométriques à toutes les échelles, les meubles en plastique transparent, sans oublier les luminaires Sputnik et les globes en laiton vus partout. Ces éléments ont porté la tendance, mais renvoient désormais à une mode très identifiée, moins en phase avec l’envie actuelle de singularité.

Mettre à jour sa déco 2026 sans tout changer

Plutôt que de tout jeter, l’idée est de poser une base intemporelle et de faire évoluer les pièces les plus marquées. Un canapé aux lignes simples dans un ton écru, gris chaud ou camel, une table basse en bois clair ou en céramique brute et des rideaux en lin composent un socle durable. Autour, quelques fauteuils arrondis en tissu texturé, un tapis à reliefs ton sur ton, une ou deux pièces artisanales en céramique ou en verre ambré, et une suspension plus sobre suffisent souvent à ancrer le salon en 2026.