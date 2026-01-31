Salon terne après les fêtes ? Ces couleurs 2026 à adopter d'urgence pour un vrai intérieur de magazine

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup découvrent un salon soudain terne, presque froid. Les murs blancs paraissent gris, le canapé fatigué, et l'on imagine tout repeindre ou changer de mobilier pour retrouver du charme. En réalité, ce qui manque le plus, ce sont des couleurs pensées comme un décor de shooting, pas un chantier de peinture.

Les nuanciers des grandes marques de peinture et les tableaux d'inspiration des décorateurs racontent la même histoire pour 2026 : fini le tout gris, la maison se réchauffe. Beiges khaki, verts feutrés, bleus profonds, touches caramel ou chartreuse composent maintenant les palettes. Reste à les apprivoiser pour obtenir un vrai salon de magazine.

Tendances couleurs 2026 : une base claire et des tons profonds dans le salon

Les nouvelles tendances couleurs 2026 misent d'abord sur des neutres chaleureux. Le beige chaud, proche d'Universal Khaki, ou un blanc vaporeux façon Cloud Dancer remplacent le blanc clinique. Sur les murs, un grand tapis ou le canapé, ces teintes sableuses reflètent la lumière d'hiver et servent d'écrin aux couleurs plus intenses sans alourdir la pièce.

À cette base, les décorateurs ajoutent des verts doux comme le vert sauge ou Warm Eucalyptus, et des bleus-verts plus denses type Transformative Teal, couleur phare 2026. Ils apportent un effet nature très apaisant. Les tons profonds complètent le tableau : bleu nuit, prunes sombres comme Divine Damson, rouges bordeaux ou oxblood dont la part chez les designers grimpe d'environ 7 % à plus de 20 % annoncés.

Le trio beige chaud, vert sauge et bleu nuit pour un salon façon magazine

Pour l'hiver 2026, un trio ressort pour transformer un salon ordinaire : beige chaud, vert sauge et bleu nuit. Le beige tirant vers le grège crée une base enveloppante qui remplace le blanc. Le vert sauge apporte la note végétale, le bleu nuit structure l'espace. Les couleurs acides type chartreuse ou fuchsia restent limitées à environ 10 % de la surface visible.

Pour éviter d'assombrir la pièce, surtout quand la lumière naturelle se fait rare avant 9 h et après 17 h, une règle simple aide à garder l'équilibre : le 60-30-10 :

60 % de beige chaud sur les murs, le grand tapis ou le canapé pour garder une base lumineuse.

30 % de verts feutrés, du vert sauge au Transformative Teal, via rideaux, fauteuils ou petits meubles.

10 % de bleu nuit, bordeaux ou prune sombre en coussins, lampes ou sur un pan de mur.

Matières et détails déco pour sublimer les couleurs 2026 dans le salon

Les couleurs ne suffisent pas, la magie vient aussi des matières. Le bois clair, chêne ou frêne, réchauffe aussitôt un mur bleu nuit ou teal sur une table basse aux lignes organiques ou une étagère en bois brut. Côté textiles, mixer lin lavé, velours et laine bouclée crème crée un vrai cocon. Quelques pièces en céramique artisanale, verre fumé ou laiton, choisies dans votre palette 2026, donnent aussitôt cette allure travaillée qu'on voit dans les magazines.