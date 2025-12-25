Saturation totale : ces tendances déco 2025 que les décorateurs abandonnent en 2026 (et que vous avez encore chez vous)

Votre salon fraîchement refait vous semble déjà daté ? Terrazzo tacheté, cannage partout, bibelots à foison... Ce qui paraissait irrésistible en 2025 commence à rappeler les pages d’un catalogue trop feuilleté. À l’heure où l’on prépare les fêtes et où l’hiver installe ses longues soirées, beaucoup de Français sentent une lassitude diffuse en regardant leur déco.

Au fil des mois, les intérieurs clonés sur Instagram, saturés de motifs et de pièces "tendance", ont perdu leur charme de nouveauté. L’envie se déplace vers plus de douceur, de naturel, de personnalisation, avec une obsession qui revient partout chez les décorateurs : faire entrer chez soi une beauté plus calme et plus durable. Reste à identifier les tendances déco 2025 que l’on abandonne vraiment en 2026.

Quand terrazzo, cannage et maximalisme saturent les intérieurs

Parmi les premières victimes, le terrazzo a vu son image se retourner : des tables basses aux crédences, son motif tacheté trop graphique devient vite "dissonant", constate le site Astuces de grand-mère. Installé sur de grandes surfaces, il s’accorde mal avec les ambiances chaleureuses de l’hiver et fige tout un séjour dans une esthétique très 2020-2025. Le cannage, lui, souffre de son effet "vu et revu" et de copies bon marché.

L’esthétique maximaliste, avec accumulation de cadres, papiers peints exubérants et coussins multicolores, a suivi le même chemin. Ce qui semblait une ambiance "vivante" est souvent perçu aujourd’hui comme "étouffante", dans des pièces qui paraissent plus petites et plus désordonnées, surtout une fois les décos de saison installées. Certains chantiers de salons jugés déjà "chargé" dès la pendaison de crémaillère ont achevé de convaincre les décorateurs que ces modes flamboyantes lassent très vite.

Reconnaître une déco 2025 saturée et la faire évoluer

Dans de nombreux appartements français, les mêmes signaux reviennent : on retrouve les mêmes chaises en cannage que chez les voisins, la même table basse terrazzo que sur les réseaux, les mêmes murs très chargés. Quand les motifs XXL côtoient une armée de cadres, que des suspensions en cannage écrasent le plafond et que plusieurs miroirs organiques "galet" se disputent l’attention, l’œil se fatigue et l’intérieur semble dater d’une saison Pinterest précise.

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de tout refaire pour sortir de cette saturation. Les décorateurs recommandent de remplacer quelques pièces voyantes par des matières brutes et des textiles tactiles : bois clair naturel, pierre non polie, céramique imparfaite, laine ou lin. Changer les housses de coussin, ajouter un plaid épais, revoir l’éclairage suffisent souvent à apaiser la pièce. Maisons du Monde, IKEA ou Zara Home misent déjà sur le bois massif, la laine et des palettes de beiges, argiles, bleu-gris et verts sauge proches des tons terreux très présents dans les tendances 2026.

Vers une déco 2026 plus chic, authentique et intemporelle

Symbole du virage, le miroir biseauté fait son retour : "le miroir biseauté classique va dominer nos murs dès 2026", annonce le même site, avant d’affirmer que "on veut aujourd’hui du chic authentique, mais accessible". La déco 2026 privilégie pièces héritées, influences Art déco et artisanat.