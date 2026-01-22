LE CONSEIL DE LA PSYCHOTHERAPEUTEEn aparté :Cela étant, il est plus fréquent de rencontrer ce type de personnalité chez les femmes. En effet, la tendance " maternelle " de la femme la pousse à tenter de combler tous les manques chez l'Autre, de répondre à ses besoins, comme elle le ferait avec un nouveau-né !A retenir :Il est salvateur de savoir dire Non, cela permet de protéger son intégrité physique et morale...

Laquelle d'entre nous ne s'est-elle pas un jour retrouvé là, à se demander pourquoi elle avait accepté de faire telle chose ou de rendre tel service... ?Allons, allons, on ne joue pas les " gros bras " et on avoue...

Quand est-ce que l'on doit apprendre à dire non ?

En théorie, l'enfant commence à dire non à ses parents vers l'âge de 3 ans ! En fait, cela lui permet d'affirmer son individualité et sa personnalité. Cela ne doit pas être vécu comme une rébellion, c'est une étape tout à fait normale ! Il devient lui aussi, à son tour, un " être pensant " ! Et répondre d'abord non à une requête, lui permet, non seulement de savoir quelle place il occupe dans la famille (si sa parole a de la valeur ou pas), mais aussi d'obtenir un temps de réflexion nécessaire à l'analyse de la situation à laquelle il est confronté.

A quoi ça nous sert ?

En fait, savoir dire non est tout d'abord un moyen de montrer son indépendance affective.C'est également une protection de Soi vis-à-vis de l'Autre, que ce soit un patron tendance " exploitant ", une amie envahissante, un parent culpabilisant ou un enfant suppliant !!

Alors pourquoi je n'y arrive pas ?

Souvent les personnes qui ne savent pas dire non sont dépendantes affectivement d'autrui... Elles souffrent vraisemblablement d'un manque de confiance en elle lié à une enfance perçue comme " mal aimante ".Alors, leur seule quête est de plaire...à n'importe quel prix ! De récupérer cet " amour " sous quelque forme qu'il soit ! Attention alors à ne pas se laisser engloutir par l'Autre !