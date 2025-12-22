Si votre cuisine est vert sauge, cette nouvelle couleur va la faire paraître démodée dès 2026

On a toutes en tête ces cuisines aux façades mates, murs assortis, affichettes botaniques et plantes en pot, le tout en vert sauge. Cette teinte douce a rassuré pendant des années, au point de s’imposer comme réflexe déco dès qu’il s’agissait de repeindre une cuisine un peu froide.

L’hiver 2025 change pourtant la donne. Dans les catalogues et sur les stands du salon Maison et Objet, une autre nuance s’installe en silence : le taupe clair. Plus chaud, plus sobre, il commence à s’imposer comme nouvelle base de la cuisine 2026, jusqu’à faire paraître certaines cuisines vert sauge étonnamment datées.

Vert sauge : quand la couleur chouchou finit par lasser

Après les confinements, le vert sauge a envahi façades, murs, crédences et accessoires, avec cette promesse d’intérieur apaisant. Résultat ; on se retrouve souvent avec "la même cuisine que sur Pinterest", une sensation de déjà-vu qui fatigue beaucoup de propriétaires.

En plein hiver, la lumière grise met aussi en évidence ses limites ; le vert peut virer au terne ou au froid selon l’orientation. Les tendances 2026 glissent donc vers des teintes terreuses et des beiges chauds. Les collections hiver 2025-2026 montrent clairement ce basculement, où la cuisine taupe clair prend la place du vert sauge sur les plans de travail, crédences et vaisseliers.

Cuisine taupe clair : la nouvelle base neutre qui réchauffe

Mélange de beige, de gris et d’une pointe de brun, le taupe clair enveloppe la pièce sans l’écraser. Il s’accorde aux matériaux durables et répond à cette envie d’intérieurs stables, sobres et rassurants. Les décorateurs y voient une façon de retrouver chaleur et authenticité sans tomber dans une couleur trop marquée ou passagère.

Pour l’adopter sans se tromper, les pros misent sur des duos très simples :

taupe clair et blanc cassé pour éclairer une petite cuisine ;

taupe et bois clairs (chêne, bouleau, bambou) pour un esprit scandi chaleureux ;

taupe, noir mat et finitions dorées ou en laiton sur poignées et luminaires pour un côté chic ;

taupe et discret vert olive ou kaki si l’on veut garder une touche végétale ;

taupe et sol imitation pierre claire ou stratifié bois blanchi pour une base très douce.

Passer du vert sauge au taupe clair sans tout refaire

Bonne nouvelle ; inutile de changer de cuisine complète. Repeindre les murs en taupe clair suffit souvent à calmer l’effet "full sauge". Certaines choisissent de ne traiter que les meubles bas ou l’îlot, en conservant le vert sauge sur quelques accessoires, une étagère ou la vaisselle pour garder une note végétale mesurée.

Les décorateurs mettent surtout en garde contre le total look taupe et les pièces mal éclairées. Le taupe clair adore les lumières chaudes multipliées - spots sous meubles hauts, suspensions au-dessus du plan de travail, petites lampes de plan de travail - et les contrastes de matières, comme un bois brut ou un métal noir. Utilisé de cette façon, il s’installe comme un neutre durable ; beaucoup le considèrent déjà comme la nouvelle base des cuisines françaises, appelée à détrôner le vert sauge au fil de 2026.