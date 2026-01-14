Si votre déco paraît plate, ne négligez plus ce vase raffiné : placé au bon endroit, il change tout

Une pièce impeccable peut pourtant paraître plate, sans relief. Il suffit d'un seul objet pour tout changer. Un vase décoratif design, choisi avec soin, attire le regard, structure l'espace et donne l'impression que la déco a gagné un niveau.

On soigne coussins, rideaux, lumière, mais on oublie ce point focal qui guide le regard et donne caractère. Avec un design intemporel et des matériaux soignés, ce vase traverse les années, passe d'une pièce à l'autre et donne un air léger.

Un vase design comme pièce maîtresse

Un vase décoratif design n'est plus un contenant réservé aux bouquets. Posé sur une table basse, une console ou un buffet, il peut devenir la pièce maîtresse du salon, vide, grâce à une silhouette sculpturale ou une couleur forte.

Forme et matière pour l'effet waouh

Pour rester élégant, un vase de table de 20, 23 ou 28 cm fonctionne bien. La hauteur du bouquet mesure idéalement 1,5 à 2 fois celle du vase pour garder des proportions harmonieuses.

Verre, céramique, métal poli ou bois brut ne racontent pas la même histoire. On choisit la matière selon l'ambiance, en privilégiant des finitions douces, sans odeur forte, pour préserver le confort intérieur.

Où placer son vase design

Dans l'entrée, il accueille posé sur une console ; dans un salon haussmannien ou une maison contemporaine, il rythme table basse ou buffet ; dans la chambre ou un bureau, il apporte une touche lumineuse.