Si vous avez des tasseaux muraux chez vous, ce duo déco vintage 2026 les remplace partout et change tout

Pendant cinq ans, les intérieurs français ont multiplié les murs habillés de tasseaux verticaux : dans l’entrée pour dessiner un couloir, en tête de lit pour réchauffer la chambre, derrière la télévision pour structurer le salon. Cette trame en bois semblait être la solution miracle pour donner du cachet sans refaire toute la pièce.

Début 2026, une fois le sapin rangé, beaucoup découvrent pourtant que ces lignes répétées pèsent visuellement sur la pièce. Les tasseaux absorbent la lumière, créent des zones d’ombre et heurtent l’envie de slow décoration, plus douce pour le regard. L’envie monte alors de garder la chaleur du bois, mais avec une touche bien plus vintage.

Pourquoi les tasseaux muraux décoratifs donnent envie de changement

En janvier, la maison paraît souvent vide après les fêtes, ce qui permet de voir les murs autrement. Les surfaces couvertes de tasseaux serrés manquent de lumière et de fluidité : la géométrie très stricte finit par saturer le regard. Dans les petites pièces, ces lignes verticales peuvent même donner l’impression que le volume se referme.

Un autre frein tient au budget. Habiller un mur complet de tasseaux en chêne massif coûte cher, surtout avec la hausse récente du prix du bois, et demande des travaux précis pour aligner chaque latte. Pour un locataire ou un foyer qui sort des dépenses de fin d’année, l’idée de tout démonter plus tard peut refroidir.

Cannage et moulures murales : le duo 2026 qui remplace les tasseaux

Face à cette lassitude, les architectes d’intérieur misent sur le cannage naturel. Ce rotin tressé, que l’on associait aux chaises de bistrot ou aux armoires de grand-mère, quitte le mobilier pour monter sur les murs en panneaux ou en touches ponctuelles. Son tressage ajouré laisse circuler l’air et la lumière, tout en apportant une chaleur artisanale très douce.

Pour structurer ce cannage sans retrouver la rigidité des tasseaux, les décorateurs l’accompagnent de moulures décoratives fines. Il s’agit de baguettes discrètes, en bois, en polystyrène haute densité ou en polyuréthane, peintes exactement de la même couleur que le mur. Elles dessinent des cadres ou des soubassements, créant un léger jeu d’ombres et mettant le cannage en valeur comme un tableau texturé.

Adopter ce duo vintage chez soi sans exploser son budget

Bonne nouvelle, ce nouveau duo reste abordable. Le cannage vendu en rouleau affiche un coût moyen de 15 à 40 euros le panneau ou le mètre, selon la qualité, tandis que les moulures se trouvent entre 5 et 15 euros le mètre linéaire. Avec un peu de colle de fixation et une peinture soignée, un salon ou une chambre changent totalement d’allure pour une fraction du prix d’un mur en tasseaux de chêne.

Autre atout, la pose peut se faire soi-même, sans gros chantier poussiéreux : quelques cadres de moulures, un morceau de cannage bien tendu, et l’on obtient une tête de lit ou un panneau mural digne d’un magazine, même en location. Cette quête de matières naturelles et d’objets chargés d’histoire rejoint le retour du linge brodé ancien en 2026. Reste à voir jusqu’où cette envie de détails vintage poussera nos envies de changement intérieur.