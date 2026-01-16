Si vous avez une cheminée vieillotte, ces 2 gestes simples la métamorphosent sans gros travaux

En plein coeur de l'hiver, le regard revient sans cesse vers la cheminée. On aime s'y blottir pour lire ou regarder les flammes, mais ce bloc de pierre ou de briques finit parfois par sembler lourd, daté, presque écrasant pour le salon. Et l'idée de tout casser, de faire de la poussière et d'engager un gros chantier décourage vite.

En 2026, une autre voie s'impose : redonner de la noblesse à l'existant grâce à un simple habillage de cheminée et à une mise en scène bien pensée. L'objectif n'est plus de masquer le foyer, mais d'en faire un bijou de lumière, chaleureux et discret à la fois. Deux gestes suffisent pour sublimer sa cheminée, sans toucher à la structure ni au conduit.

Étape 1 : un nouvel habillage de cheminée qui capte la lumière

Le secret le plus spectaculaire tient dans un matériau : le zellige. Ces petits carreaux d'argile émaillée, façonnés artisanalement au Maroc, présentent une surface irrégulière, légèrement bosselée, qui accroche chaque rayon. Même quand la luminosité baisse en fin de journée d'hiver, l'émail continue de renvoyer de minuscules reflets, comme si la cheminée restait vivante, même feu éteint.

L'idée n'est pas de modifier le bâti, mais d'offrir une nouvelle "peau" au foyer. Quatre configurations fonctionnent particulièrement bien pour moderniser une cheminée vieillissante :

Total look architectural : la cheminée est habillée du sol jusqu'au sommet, pour structurer un salon épuré.

: la cheminée est habillée du sol jusqu'au sommet, pour structurer un salon épuré. Colonne verticale signature : seul le bandeau du foyer jusqu'au plafond est carrelé, ce qui étire visuellement la pièce.

: seul le bandeau du foyer jusqu'au plafond est carrelé, ce qui étire visuellement la pièce. Cadre inversé : une simple bande de zellige dessine un encadrement précieux autour de l'ouverture.

: une simple bande de zellige dessine un encadrement précieux autour de l'ouverture. Soubassement chic : la base est carrelée, le haut reste en enduit à la chaux ou en peinture mate, pour un mélange de textures très doux.

Étape 2 : lumière douce et déco minimaliste autour du foyer

Une fois la matière posée, la lumière fait le reste. Un ruban LED discret sous le manteau, un spot orienté vers la colonne de carreaux ou quelques petites bougies suffisent à faire vibrer l'émail et les enduits à la chaux. Dans un foyer inutilisé, une guirlande lumineuse à piles peut remplacer les bûches pour un effet feu doux, sans installation technique ni travaux supplémentaires.

Côté déco, la tendance est au luxe discret. Le zellige étant déjà très présent visuellement, mieux vaut limiter les objets sur le manteau : un vase sculptural, un beau livre, une petite pièce en laiton brossé, pas plus. Autour, l'association chaux mate, bois clair et métal doré réchauffe l'ambiance. Les teintes phares de 2026 renforcent cet effet cocon - blanc cassé nacré ultra lumineux, brun cacao rosé très contemporain, vert bouteille profond ou beige sable chaud pour un minimalisme solaire.

Deux gestes simples, zéro gros travaux pour une cheminée métamorphosée

En changeant seulement le revêtement du foyer et la façon dont il est éclairé et décoré, la cheminée cesse d'être un bloc sombre pour devenir la pièce maîtresse du salon. Le volume reste le même, mais la surface gagne en profondeur, en éclat, en douceur. On conserve la structure en place, on évite les chantiers lourds, tout en redécouvrant un coin du feu plus lumineux, plus apaisant et résolument plus moderne.